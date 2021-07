Újabb segítséggel élhetnek a baranyai kisvállalkozások a Vállalkozói Központ mikrohitele révén

A Baranya Megyei Vállalkozói Központ (BMVK) egyik meghatározó tevékenysége már 27 éve a mikrohitel folyósítása. Ennek keretében akár a frissen alakult, kezdő vállalkozások számára is biztosítanak a pénzpiaci viszonyokhoz képest olcsó és rugalmasan elérhető visszatérítendő forrást. Mostantól a baranyai kis- és középvállalkozások az eddigieknél is kedvezőbb feltételek mellett élhetnek a lehetőséggel, ezzel is segítve a járvány után a gazdaság újraindítását, tájékoztatta lapunkat Pohl Marietta, a BMVK ügyvezető igazgatója.

A vállalkozó központ a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködve az Országos Mikrohitel Alapból nyújt visszatérítendő támogatásokat a régió mikrovállalkozásainak beruházási (többek között ingatlanvásárlás, felújítás, eszköz vagy gép beszerzése), valamint forgóeszköz-beszerzési (például áru, alapanyag, illetve bérleti díj, bér és járulékok finanszírozása) céljainak megvalósításához.

A már elérhető, átalakított és kibővített konstrukció legfőbb újdonsága, hogy a beruházási és forgóeszköz-beszerzési támogatás mellett megjelent a szabad felhasználású Mikrohitel is.

Utóbbi kettő esetén a felvehető kölcsönösszeg felső határa projektenként 15 millió forintra emelkedett, míg a futamidő is maximum 15 évre növekedett (forgóeszközhitel esetén 3 év).

A növekvő infláció, illetve banki kamatkondíciók ismeretében örömteli hír, hogy a Mikrohitel kamata nem emelkedett, azaz évi 3,9% maradt, mely a teljes futamidő alatt fix, ráadásul árfolyamkockázat nélkül, mivel a hitel forint alapú.



További pozitívum, hogy július 15-től egy további nagyon kedvező változás állt be a konstrukcióban: egy projektre már maximum 15 millió forint folyósítható, de egyszerre akár 45 millió forintnyi mikrohitele is lehet adott vállalkozásnak, a szerződések számától függetlenül, melyből maximum 15 millió forintnyi lehet szabad felhasználású.



- Nagyon fontos kiemelni, hogy jelenleg ez az egyetlen olyan támogatott visszatérítendő forrás, melyet akár teljes egészében ingatlan(ok) vásárlására lehet fordítani - húzta alá Pohl Marietta.



Hozzátette, a kölcsön folyósítását követően a fix kamaton kívül semmilyen járulékos költséggel nem kell számolniuk az igénybe vevő vállalkozásoknak. Nincs előtörlesztési díj, végtörlesztési díj, vagy bármilyen a kereskedelmi banki hiteleknél előforduló egyéb költség. A konstrukció részletes leírása, a benyújtandó dokumentumok listája és a lebonyolítás menetének ismertetése megtalálható a Vállalkozói Központ honlapján, a www.bmvk.hu címen.

- Miben rejlik a Mikrohitel Program népszerűsége?

- A programnak egyik legfontosabb tulajdonsága és a visszajelzések alapján egyben a vonzereje is, hogy más támogatásoktól, vagy banki konstrukcióktól eltérően mind az igénylés folyamata, mind az elszámolás menete valóban egyszerű és vállalkozóbarát, illetve nem utolsósorban kiszámítható. A konstrukció alapfilozófiája, hogy minél egyszerűbb lépéseken keresztül vezesse a vállalkozókat a hitel igénylése során, ezen felül pedig kollégáink a hitel teljes futamideje alatt ingyenes tanácsadás keretében állnak ügyfeleink rendelkezésére. Ez az egyablakos, kis léptékű és emberközpontú ügyintézés az, ami mostanra sajnos kiveszni látszik a finanszírozói szférából, pedig hatalmas kereslet van arra, hogy banki szempontból hitelképtelen, de piac- és életképes mikrovállalkozások megfelelő támogatásokhoz jussanak.



- Milyen vállalkozások vehetik igénybe a mikrohitelt?

Azok a magyarországi székhellyel rendelkező működő vagy induló, nem mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vehetik igénybe, amelyek életképes üzleti tervvel rendelkeznek, alkalmazotti létszámuk maximum 9 fő és éves nettó árbevételük és/vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 2 millió euró.

További információk a www.bmvk.hu oldalon, vagy a 72 214 050-es telefonszámom.

A BMVK irodája Pécsett, a Felsőmalom u. 13-ban található.