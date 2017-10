Újabb hamis tízezresek bukkantak fel Pécsett, a Vödör Caféban fizettek velük

A közelmúltban több vendéglátós is a legnagyobb közösségi oldalon hívta fel a figyelmet arra, hogy hamis tízezresek bukkantak fel a Pécsi Napokon két egységben is hamis tízezressel fizetett valaki. A hétvégén újabb eset történt, a Jókai téren a Vödör Café nevű szórakozóhelyen két hamis tízezres is landolt a kasszában. A rendőrség közlése szerint négy ügyben is nyomoznak.

Nagyon úgy tűnik, nem árt résen lenni Pécsett a bankjegyek, különösen a tízezresek elfogadásakor, mivel az utóbbi hetekben többről is kiderült, hamisak. Az eddig ismertté vált esetek során előbb valaki a számlájára akart pénzt befizetni egy bankfiókban, mikor az ügyintéző kiszúrta, hogy az egyik tízezres hamis (a vétlen ügyfélhez munkája során került a bankó).

Ezt követően pedig vendéglátósok figyelmeztettek arra, hogy a Pécsi Napokon két belvárosi egységben is hamis tízezressel fizettek.



A jelek szerint a nem valódi bankók gazdája (vagy gazdái) elsősorban a belvárosban próbálkoznak: a hétvégén a Jókai téren, a Vödör Caféban is felbukkant két hamis tízezres.

A szórakozóhely tulajdonosa lapunknak elmondta, a bankjegyek átadásakor nem tűnt fel számukra a csalás, azonban amikor géppel leszámolták a bevételt, jelzett a berendezés, hogy valami nem stimmel. Ezután alaposabban is szemügyre vették a két tízezrest, amelyekről ekkor már - elsősorban tapintás alapján, mivel a papír jóval durvább volt az eredetinél - maguk is megállapították, hogy nem valódiak.



A bankjegyeket bevitték a rendőrségre, ahol lefoglalták azokat, s eljárást indítottak az ügyben.



Az egység tulajdonosa hozzátette azt is, hogy hétfőtől üzembe állítottak egy bankjegyvizsgáló-gépet, amivel nemcsak a tízezreseket, hanem minden papírpénzt megvizsgálnak, s ezt tanácsolja más vendéglátóhelyek vezetőinek is.

A rendőrségen érdeklődésünkre azt közölték, pénzhamisítás bűntette miatt 4 nyomozás van folyamatban a Pécsi Rendőrkapitányságon, az ügyekkel kapcsolatban azonban a nyomozás érdekeire való tekintettel további tájékoztatást nem áll módjukban adni.