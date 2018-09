Újabb fejlesztés a Köztársaság téri iskolában, még komfortosabb épület várja a diákokat

Az önkormányzat harmincmillió forintos fejlesztését követően újabb 30 millióból a tankerület is korszerűsítette a Köztársaság téri Általános Iskola épületét - jelentette be Őri László, Pécs alpolgármestere újságíróknak csütörtökön.

Amint azt Őri László elmondta, a közelmúltban, amikor a pécsi önkormányzat működtetésében volt még az intézmény, 30 millió forint felhasználásával valósult meg egy fejlesztési folyamat első üteme.

Akkor szigetelték a tetőt, és új nyílászárókat is kapott az iskola.

- Egy jelentős energetikai korszerűsítés első fele zajlott le akkor, azt követően pedig a Pécsi Tankerület folytatta a megkezdett munkát. A most zárult, szintén 30 millió forintos második ütem eredményeinek köszönhetően a rezsiköltségeket tovább lehet csökkenti, de természetesen az iskolásokat is sokkal komfortosabb körülmények várják - mondta Őri László.

Az alpolgármester - aki egyben a terület önkormányzati képviselője is, s mindvégig szívügyének tekintette a felújítást -, a részletekről szólva hozzátette: új szigetelést kapott a Köztársaság téri általános iskola északi homlokzata, egyben új, sokkal barátságosabb festése van már az intézménynek. Az alpolgármester elmondta, a beruházásból arra is jutott forrás, hogy az iskolaudvart új eszközökkel szereljék fel, amelyek egyebek mellett a mindennapi testnevelést is segíthetik.

A Pécsi Tankerület beruházásában egyébként a nyári időszakban több pécsi iskolában jelentős felújítások zajlottak, egyebek mellett mintegy 140 millió forintból folytak munkálatok a Belvárosi Általános Iskolában, Uránvárosban, a Bánki Donát utcai Általános Iskolában és a térség egyik legjobban teljesítő középiskolájában, a Janus Pannonius Gimnáziumban is.

Páva Péter, a Pécsi Tankerület vezetője elmondta, összesen 770 millió forintos pályázati keret jut számos iskola felújítására, ebben nem csak pécsi, hanem környékbeli intézmények is szerepelnek, emellett egy többmilliárdos forrás révén négy nagy központi iskola bővítésére, modernizálására nyílik mód.

Az igazgató hangsúlyozta, emellett mintegy 80-100 millió forintot saját forrásból is fordítanak felújításokra, így az elmúlt időszakban régen nem látott összegeket tudtak fordítani a pécsi és környékbeli oktatási intézményekre.