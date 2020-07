Új turistaház várja az Orfűre látogatókat

Több mint 22 milliárd forintért zajlanak állami fejlesztések az erdőgazdaságoknál - mondta az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára ma Orfűn. Zambó Péter a Mecsekerdő Zrt. Vízfő turistaházának ünnepélyes átadásán beszélt az ökoturisztikai célú beruházások fontosságáról.

A mecseki erdőgazdaság 69 millió forintos beruházással, a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program 46 millió forintos támogatásával újította fel és bővítette ki az Orfűi-tó melletti létesítményét, ahol a meglévő három, kétszintes apartmanház mellé egy 16 férőhelyes, új házat építettek, és hat férőhellyel bővítették az egyik, korábban épült faházat.

Ripszám István, a Mecsekerdő Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a közvetlen közelünkben lévő kincseket gyakran nem vesszük észre, pedig az Orfű körüli mecseki erdőterület mind természetvédelmi, mind erdőgazdálkodási szempontból óriási értéket jelent, amelyet meg kell őriznünk a jövő generáció számára is.

Zambó Péter államtitkár azt hangsúlyozta, kormányzati szinten is átértékelődött az erdők szerepe: a gazdasági hasznon túl kiemelten fontos, hogy az erdők a köz javát szolgálják, enyhítsék a klímaváltozás hatásait és rekreációs lehetőséget nyújtsanak. Mint elmondta, a kétmillió hektárnyi magyar erdőterület felét az erdészetek kezelik, ahol évente mintegy 40 millió kiránduló, túrázó fordul meg, az erdőgazdaságok ökoturisztikai létesítményei pedig 3,5 millió látogatót fogadnak. Az államtitkár kiemelte, a Vízfő turistaházhoz hasonló fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország legszebb kirándulóhelyeit bárki felkereshesse.

- Ez most különösen fontos, hiszen az emberek a járványhelyzet miatti gazdasági nehézségek közepette sem szeretnének lemondani a színvonalas szolgáltatásokról - fogalmazott.

Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos felidézte: a kormány azt a célt tűzte ki, hogy Magyarországnak 2030-ra a legélhetőbb országok közé kell tartoznia, ebben nagy szerepe van az egészséges életmódnak. Megjegyezte, a közelmúltban az Ős-Dráva Látogató Központnál átadott és az orfűi turistaház is versenyképesek a hasonló osztrák és szlovák létesítményekkel.

Hoppál Péter országgyűlési képviselő többek között azt emelte ki, hogy az erdész szakmának a rendszerváltás óta tudatos vállalása, hogy az erdők növekményének egyharmadát meghagyja, és ennek eredménye, hogy az elmúlt negyedszázadban az erdőterület Magyarországon növekszik.

Az eseményen részt vett dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott is, aki azt hangsúlyozta, Baranya - számtalan természeti kincsével, kirándulóhelyével, a Mecsekkel, az orfűi tavakkal - olyan hely, ahol jó élni, de ahová jó ellátogatni is, és a most átadott, minden igényt kielégítő szálláshely a jövőben bizonyára sok család és baráti társaság aktív pihenést szolgálja majd.