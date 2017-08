A nyári intézményfelújítási program részeként új tetőt kapott a komlói hajléktalanszálló. A tervek között azonban további beruházások, például energetikai korszerűsítés is szerepelnek.



A napokban fejeződött be a tetőfelújítás a komlói hajléktalanszálló épületén. A Vörösmarty utcában lévő, nappali melegedőként és éjszakai szállásként is működő intézmény tetőszerkezete már meglehetősen rossz állapotban volt. A fenntartó önkormányzat ezért még az őszi lehűlés előtt szerette volna rendbe hozni, hogy az ellátásban ne legyenek kényszerű fennakadások.

Megkönnyítette a munkát, hogy az önkormányzat megállapodott a Pécsi Egyházmegyével az elbontott és újjáépítés előtt álló Szent Bernadett óvoda tetőhéjazatának újrafelhasználásáról. Az óvoda tetejét alig három évvel ezelőtt cserélte ki a város, de a készülő új épülethez nem lesz rájuk szükség. A kiváló állapotú cserepes lemezek így a hajléktalanszállóra kerülhettek.

„A szálló hivatalosan 24 otthontalan befogadására alkalmas, de a téli krízisidőszakban akár 30 embert is ellátnak itt a Gondozási Központ munkatársai, ezért a folyamatos működés fenntartása nagyon fontos. A tetőcserének köszönhetően hosszú ideig nem kell beázásoktól vagy más problémáktól tartani.

A város azonban előre is tervez. Készülünk a szálló energetikai korszerűsítésére, amivel a fűtési költségeken is jelentősen spórolni tudnánk. Az ehhez szükséges pályázatok előkészítésén jelenleg is dolgozunk" - beszélt a tervekről Polics József polgármester.