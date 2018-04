Új műszert kapott a pécsi szülészeti klinika, ezentúl hasfalon keresztül mérhető a szívhang

A héten új műszert üzemeltek be a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján, amely a hasfalon keresztül lehetővé teszi a magzati szívhangok és a fájástevékenység mérését és regisztrálását. Érdekesség, hogy a modern eszközt az Emberi Erőforrások Minisztériumának munkatársaiból álló kórus és a Kossuth-díjas Ghymes zenekar 2017-ben Pécsett tartott közös koncertjének bevételéből tudta megvásárolni a klinika.



Dr. Veszprémi Béla, a PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense az új műszerről elmondta: „Ezzel a modern eszközzel, az úgynevezett kardiotokográffal a várandósság és a szülés alatt ellenőrizni tudjuk a magzat méhen belüli állapotát. Amennyiben veszélyállapot alakul ki, a súlyosabb károsodás megelőzése céljából lehetőség van a szülés megindítására, illetve megindult szülés esetén a műtétes szülésbefejezésre, vagyis a császármetszésre. Ezzel biztosítani lehet a szüléssel járó rizikó csökkentését, tehát még jobb esélyeink lesznek az egészséges gyermekek születésére." - mondta el Veszprémi doktor.

A műszer rendhagyó módon kerülhetett a pécsi klinikára. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő államtitkári hivatalának átvétele évében, 2014-ben kórust alapított, amelyre a minisztérium dolgozóit hívta közös adventi éneklésre. A hívásra már első évben mintegy 80 minisztériumi dolgozó jelentkezett, köztük Balog Zoltán miniszter és Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkár is. A kezdeményezés az évek során hagyománnyá nőtt, és a kórustagok száma is egyre gyarapodott. 2017-ben az immár csaknem 100 tagú kórus a Kossuth-díjas Ghymes együttessel közösen lépett fel többek között a pécsi Kodály Központban is, a koncert bevételét pedig jótékony célra, a pécsi szülészeti klinika javára ajánlották fel. Így vásárolhatta meg a PTE a mintegy egymillió forint értékű új műszert.

A Dél-dunántúli régió (Baranya, Somogy és Tolna megye) összes szülésének közel 40%-át a Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján vezetik le, évente közel háromezer baba látja meg itt a napvilágot. Az új eszközzel évente több mint négyezer vizsgálatot végezhetnek majd el.