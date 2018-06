Új, magyar gyártású, Rába tűzoltóautót vehettek birtokba a lánglovagok Pécsett

A hazai tűzoltóautó-gyártás újraindítása, 2014 óta összesen száznyolc tűzoltóautó készült el a BM Heros Zrt. üzemcsarnokában. Az utolsó széria egyik darabját június 19-én Pécsett adták át, a hét folyamán pedig további hét városban állítják szolgálatba az uniós programból finanszírozott gépjárműveket, ezzel lezárul a katasztrófavédelem egyik legnagyobb fejlesztési projektje.



Elkészült a száznyolcadik magyar tűzoltóautó, a fejlesztés Európai Uniós forrásból, összesen 14 és félmilliárd forintból valósult meg.



A fejlesztés utolsó ütemében elkészült nyolc jármű egyike a sásdi katasztrófavédelmi őrsöt szolgálja majd, az új fecskendőt dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a katasztrófavédelem főigazgatója ünnepélyes keretek között adta át a baranyai megyeszékhelyen, a Dóm téren.



A főigazgató hangsúlyozta, kellemes kötelesség számára, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program jóvoltából most ismét egy gépjárműfecskendőt adhat át, ezzel erősítve Baranya megye védelmi rendszerét. Megköszönte a Generali Biztosító Zrt.-nek, hogy immár második alkalommal támogatja katasztrófavédelmi műveleti szolgálati járművel a szervezet tűzoltási, műszaki mentési, tűzvédelmi és hatósági tevékenységét.



Az átadást követően a BM Heros Zrt. vezérigazgató-helyettese, Jeney Zsolt pohárköszöntőjében elmondta, nagyon örül, hogy a cég hozzájárulhatott a katasztrófavédelem gépjárműparkjának fejlesztéséhez. Hozzátette: a következő feladat a vízszállító járművek gyártása lesz.



A Heros Aquadux-X 4000 típusú tűzoltó gépjárműfecskendők Renault fődarabok felhasználásával, Rába gyártmányú futóművekkel, rugókkal és fékberendezésekkel, a hazai tapasztalatok figyelembe vételével, és a hazai útviszonyokhoz igazított beállításokkal készültek.



A jármű négyezer liter oltóanyagot szállít, habképzőanyag-tartálya négyszáz literes. Az oltástechnikai berendezés legfontosabb eleme a járműbe épített nagynyomású Rosenbauer NH25 típusú szivattyú. A gépjárműfecskendőbe épített berendezések, valamint a korszerű málhafelszerelések együttesen biztosítják, hogy a beavatkozó állomány városi környezetben, lakott területen kívül, valamint nehéz terepviszonyok között is gyorsan a kárhelyszínre jusson és hatékonyan avatkozzon be.



A további hét új tűzoltóautó Kalocsa, Mezőberény, Csongrád, Lébény, Fehérgyarmat, Dombóvár és Ajka hivatásos tűzoltó-parancsnokságának a járműparkját erősíti.



Az új gépjárműfecskendők mellett öt Volkswagen Amarok típusú terepjáró is gazdára talál ezen a héten. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálatokat erősítő terepjárókat a Generali Biztosító Zrt. ötvenmillió forintos adományából vásárolhatta meg a szervezet. A tűzoltási, műszaki mentési, tűzvizsgálati és hatósági tevékenységet végző műveleti szolgálat új autóinak málhaterét a BM Heros Zrt. alakította ki, a szükséges felszereléseket a főigazgatóság biztosította. A terepjárókat a fecskendőkkel egy időben adják át ezen a héten, azok Komárom, Békés, Baranya, Fejér és Veszprém megyébe kerülnek.



A gépjárművek rendszerbe állításával tovább erősödik Magyarország tűzvédelme, a korszerű eszközök használatával hatékonyabbá válnak a beavatkozások, nő az emberek biztonsága.