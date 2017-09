Új gépjárműfecskendőt kapott a siklósi tűzoltóság

Huszonöt vadonatúj, hazai gyártású gépjárműfecskendőt, valamint öt, korábban hivatásos tűzoltóságokon szolgálatot teljesítő tűzoltóautót adtak át szeptember 21-én Budapesten, a Hősök terén. Ez az esemény adott alkalmat arra is, hogy a magyar fecskendőket gyártó cég bemutassa az általuk tervezett vízszállító jármű prototípusát. Egy új jármű a siklósi hivatásos tűzoltó-parancsnokságra került.



Az ünnepségen részt vett dr. Pintér Sándor belügyminiszter, Tarlós István budapesti főpolgármester, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetése, a megyei katasztrófavédelmi igazgatók, a kirendeltségvezetők és a tűzoltóparancsnokok, a fecskendőket gyártó, illetve felújító BM HEROS Zrt. vezetői.

A rendezvény előtt a Katasztrófavédelem Központi Zenekara játszott térzenét a Hősök terén. A Himnusz hangjait követően először a belügyminiszter mondott köszöntőt. Pintér Sándor a zord időjárásra utalva úgy fogalmazott, a jelenlévők számára ez nem lehet meglepő, hiszen a tűzoltók számára az ilyen körülmények jelentik a hétköznapokat: „akkor kell szolgálni, amikor árvíz, amikor tűzeset van" - mondta a miniszter. A belügyi tárca vezetője emlékeztetett arra, a kormány hét éve Magyarország biztonságának növelését ígérte és ezt a vállalást lépésről lépésre teljesíti is. Hozzátette, a döntéshozók számára az ember volt a legfontosabb, ezért kezdték az átalakítást a tűzoltókkal. Mint Pintér Sándor felidézte, a tűzoltók megkapták a túlórákért járó, korábbról elmaradt pénzüket, létrejött a hivatásos életpályamodell, emelkedtek a bérek, új képzési és követelményrendszert vezettek be, és átalakult a katasztrófavédelem szervezete is. Mindehhez azonban szükség van megfelelő technikai felszerelésre is, elérkezett tehát a fejlesztések ideje - hangsúlyozta a belügyminiszter.

Hozzátette, az új fecskendőket a gyakorlati igényekhez igazodva tervezték: vizsgálták a legeredményesebben használható technikát, a magyar építkezési szokásokat, a város- és településkultúrát, a leggyakrabban előforduló, megoldásra váró katasztrófahelyzeteket. Mindezek alapján készült el 2014-ben a Renault, a Rába és a BM HEROS együttműködésében a hazai gépjárműfecskendő prototípusa. A sorozatgyártás 2016-os elindulása után 2017-ben ötvennégy darab készült el, ebből kerül most huszonöt új gazdához. A felújított gépjárműfecskendőt átvevő önkéntes tűzoltó egyesületekhez szólva Pintér Sándor kiemelte: a kormány és a katasztrófavédelem számít az önkéntes segítőkre, kiemelt fontosságúként kezeli az önkéntes tűzoltóságokkal való együttműködést, ezért erősíti eszközparkjukat, működésük technikai hátterét.

A beszédet követően a belügyminiszter átadta az eseményt megörökítő emléklapokat és az indítókulcsokat az érintett megyei igazgatóknak, illetve az önkéntes tűzoltó egyesületek képviselőinek. Egy-egy HEROS-RÁBA AQUADOUX-X 4000-es típusú gépjárműfecskendőt kapott Siklós hivatásos tűzoltósága.

Az indítókulcsok után Pintér Sándor elismeréseket is átadott. A rendezvény után tartott állófogadáson dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató mondott pohárköszöntőt.