Úgy tűnik, nem lesz uránbánya, az Összefogás Pécsért Egyesület megfúrta az engedélyt

Az Összefogás Pécsért Egyesület közleményben jelentette be, hogy megvétózták az uránbánya nyitásához szükséges környezetvédelmi engedély kiadását.

"Mint ismeretes az elmúlt év októberében a Magyar Urán Resources Kft. benyújtott a hatósághoz egy környezetvédelmi engedély kérelmet, amely az uránbánya nyitásához szükséges.



Ezt követően több politikai szereplő és civil szervezet is jelezte tiltakozását, de egyedül az Összefogás Pécsért Egyesület jelentkezett be Pécsről ügyfélnek az eljárásba és nyújtott be jogi észrevételeket.

Ez év márciusában kifogást emeltünk, hogy a bányászati létesítmények egy jelentős része természetvédelmi területeken kerülne kialakításra, illetve veszélyeztetné a pécsi ivóvíz bázisokat. A vonatkozó törvényi előírások pedig kifejezetten tiltják mind bányalétesítését, mind káros anyagok elhelyezését ezeken a területeken.

Most a hatóság eleget téve törvényi kötelezettségének el is utasította ezek alapján az uránbánya környezetvédelmi engedélyét, amely ellen ugyan fellebbezhet a Magyar Urán kft., de mivel tiltó hatályúak a rendelkezések, ezért esélytelen, hogy a fellebbezésüket elfogadják.

Az Összefogás Pécsért Egyesület ahogy anno a tubesi radar ügyben, s most az uránbánya ügyben, ezután is fel fog lépni minden olyan tevékenységgel szemben, amely környezetkárosító vagy veszélyt jelent az emberi egészségre.

Itt szeretnénk azt is megjegyezni, hogy az uránbányászat után a mai napig kell az államnak az adófizetők pénzéből évente egymilliárdot arra költeni, hogy a volt bányák zagytározói és a feltörekvő radioaktív anyagot tartalmazó víz ne szennyezze be a pécsiek ivóvizét. S akkor nem beszéltünk még azon emberi tragédiákról, amely az ott dolgozókat vagy családtagjaikat érte. Ezek mind súlyos következmények.

Meggyőződésünk, hogy csak olyan munkahelyeket szabad a XXI. században létrehozni, amely nem veszélyezteti sem az emberi életet, sem a természeti környezetet. Ezért kezdeményeztük Pécs Ökovárossá alakítását, ahol mind a város üzemeltetése, mind a gazdasági fejlesztések úgy kerülnek kialakításra, hogy az az itt élők egészségét és természeti környezetét ne károsíthassa. Ezért javasoltuk már többször az e buszok beszerzését és gyártását Pécsett, az épületek energetikai korszerűsítését vagy épp az alternatív energiák használatát, amelyre több ízben pályázat kiírást is készítettünk.

Ezek egyszerre teremtik meg munkahelyek százait és biztosítanak élhető körülményeket a pécsiek számára.

Ne forduljunk vissza folyton, Pécs legyen végre egy korszerű és élhető város, ahol jó élni", olvasható a közleményben.

Képünk illusztráció.