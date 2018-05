Tzumo Árpád formációja Pécsre látogat májusban

A koncert május 31-én, csütörtökön lesz a Zsolnay-negyed E78 koncerttermében este nyolc órától.



A SolatiMusic zenekar 2016-ban alakult. Életrehívója a nemzetközileg is elismert jazz-zongorista Tzumo Árpád. A formáció főként Rnb, Soul stílusban, a jazz harmóniakészletét is felhasználva, előremutató formavilágával szólal meg. Zenéjűk egyfajta híd, mely a különböző stílusokat köti össze.

A csodálatos hangú Pocsai Kriszta, mint szövegíró is közreműködik a csapatban. Kriszta jól ismert név a szakmában, a legendás londoni 606 Clubban kétszer is frenetikus sikert aratott. Ízig-vérig jazz énekesnő, aki egyben elsőosztályú komponista is. Izgalmas repertoárban vegyíti saját, világklasszis kompozícióit az ismert standerdek eredeti hangvételű feldolgozásaival.

A basszusgitáros Heilig Tomi életútját a zene kisgyermek korától átjárja, hiszen szülei is fantasztikus zenészek. Anyukája, Eszményi Viktória énekes, apukája Heilig Gabor zeneszerző, szövegíró, gitáros. Tomi több zenekarban is közreműködik. Játszik a Random Trio-ban és a Punnany Massifban is.

Toni Snétberger káprázatos dobos. Játékában érződik a tökéletes „time" és az az utánozhatatlan „feeling", ami az ilyen típusú zene alapja.

A Berlinben élő dobos a világhírű gitárművész Snetberger Ferenc gitárművész fia. Tzumo és Toni egy évig közreműködtek a Snetberger Quartetben, ahol Magyarországon és a nagyvilágban is sikeres koncerteket adtak.

Az online jegyvásárlás mellett jegyek személyesen is válthatók a Zsolnay Örökségkezelő NKft. Infopontjain:

Zsolnay Kulturális Negyed - Látogatóközpont

Zsolnay Kulturális Negyed - Északi Infopont a Ledina kapunál

Zsolnay Kulturális Negyed - Vendégház recepció

Művészetek és Irodalom Háza

Cella Septichora Látogatóközpont

Pécs Pont...

...valamint a Kodály Központ jegypénztárában.

Jegyvásárlás a koncert előtt közvetlenül:

Az E78 esti rendezvényeinek helyszíni jegypontja a programkezdés előtt egy órával nyit a Major utcai kapunál. Az online vásárolt jegyek átvételére is itt van lehetőség.