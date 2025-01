Tovább rója a kilométereket Vándor, a Pécsett és Mohácson is megfordult kutyus

Egyre többen kísérik aggódó figyelemmel a Vándor névre keresztelt kutya sorsát. Az állat néhány hónap alatt hatalmas távolságokat járt be, Siófokról indulva Mohácson és Pécsett is megfordult, a legfrissebb információk szerint pedig továbbra is Kaposváron, illetve a város környékén tartózkodik.

Amint arról beszámoltunk , már több mint négyszáz kilométert tett meg az a kutya, aki tulajdonképpen néhány hónap leforgása alatt bebarangolta a Dél-Dunántúlt. Tavaly ősszel még Siófokon látták, majd baranyai falvakban bukkant fel, Mohácson két hetet töltött, azután Pécsett tűnt fel.

Ott sem maradt sokáig, múlt héten már Kaposváron volt, ahonnan Kaposfüred irányába indult, később viszont már Kaposújlakon látták.

Rengetegen aggódnak érte, sokan próbálták meg befogni, örökbefogadó gazdi is lenne, azonban a kutyus senkit nem enged a közelébe. A Facebookon is létrejött egy csoport , amelynek tagjai igyekeznek segíteni neki.

Szinte naponta készülnek róla új fotók, videók, így nyomon követhető az útja, sorsának alakulása.



A kutyával foglalkozó bejegyzések tanúsága szerint eredeti gazdájáról, valamint egykor volt lakóhelyéről senkinek sincs hiteles információja.

A kutyán sokan próbáltak segíteni, élelmet ugyan elfogadott, de nem tudták befogni.

Voltak, akik felvetették azt is, hogy altató lövedékkel kellene megfogni, az azonban akár veszélyes is lehet az állatra nézve, ugyanis a szer nem azonnal hat, így a kutya eltávolodhat, s mire végül elalszik valahol, magára maradva akár a kihűlés is fenyegetheti.



Vándor, rendkívül félős, bizalmatlan, ugyanakkor szelíd, ártalmatlan.



Ha valakinek még sikerülne megfogni, az említett csoport tagjai azonnal mennének érte, szállítást s minden egyebet intéznének.