Tömeges tesztelés: Pécsett is elkezdődik a szűrés, itt vannak a részletek

Országos lefedettséggel reprezentatív szűrővizsgálatot indít a négy orvosképző egyetem. A cél, hogy a járvány lefolyását megfigyelve a koronavírus ellen a lehető leghatékonyabban lehessen megvédeni a magyar emberek egészségét. A szűrővizsgálaton résztvevők tudományos megalapozottsággal statisztikai szempontok alapján kerültek kiválasztásra. A négy magyar orvosképző egyetem végzi a kutatást, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Baranya, Somogy, Tolna, Zala és Vas megyében végez vizsgálatokat. A részletekről dr. Sebestyén Andort (képünkön), a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának elnökét kérdeztük.

- Miért van szükség erre a kutatásra?

- Az új típusú koronavírus-járvány rövid idő alatt világméretűvé vált, alapvetően változtatta meg mindannyiunk életét. Az orvosképző egyetemek május 1. és 14. között kérdőíves felméréssel támogatott szűrővizsgálatokat végeznek reprezentatív mintán. A kutatás célja pontos információt szerezni a koronavírus-fertőzés elterjedtségéről keresztmetszeti képen. Az év folyamán többször is elvégzendő szűrővizsgálat a járvány, a fertőzések dinamikájáról is értékes információkat biztosít. A levett mintákból PCR vizsgálatokkal megállapítjuk a vírus esetleges jelenlétét a szervezetben, illetve további vizsgálatokkal az immunrendszer válaszáról is kaphatunk információkat, melyek összességében az ország átfertőzöttségéről adnak képet.

A tudományos adatok létfontosságúak a járvány sikeres leküzdésében, az egészségügyi ellátórendszerünk működése során és a megalapozott döntések meghozatalában is.

- Kik vehetnek részt ebben a kutatásban?

- A kutatásban a szűrővizsgálatra meghívót kapott személyek vehetnek részt.

Az országosan, regionálisan és életkorra reprezentatív mintavétel tudományos megalapozottsággal statisztikai szempontok alapján történt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által. A 14 év alattiak és az idősotthonok lakói nem részesei a vizsgálatnak. Nagyon fontos, hogy a meghívóval rendelkező állampolgárok a szűrővizsgálaton részt vegyenek, ugyanis egyrészt megtudhatják, hogy elkapták-e a fertőzést, vagy már átestek rajta, másrészt nemcsak magukat, hanem egy egész csoportot képviselnek, így hozzájárulnak a járványügyi helyzet feltérképezéséhez, a megelőző járványügyi intézkedések megalapozásához, összességében az ország egészségének javításához.



- Mit kell tennie annak, akit kiválasztottak?

A KSH részéről a megkeresés tájékoztató levél formájában, az állampolgárok ügyfélkapuján, valamint telefonon keresztül történik.

A meghívóban a szűrővizsgálat elvégzésére legalább két dátum, valamint a vizsgálat megajánlott helyszínéül a bejelentett lakhelyhez közeli kórház vagy önálló szakrendelés, esetleg háziorvosi rendelő címe szerepel. Egyes településekre szűrőbusszal érkeznek munkatársaink, de természetesen előfordulhat, hogy az Országos Mentőszolgálat szakemberei segítenek.

Maga a vizsgálat vérvételből, valamint száj- és orrgaratból pálcikával vett mintavételből áll. A kérdőíves felmérés telefonon keresztül történik, online módon is kitölthető, de a szűrővizsgálat során is elvégezhető.

Közel 10 mobil teammel dolgozunk a két régióban együttműködve a helyi egészségügyi intézmények munkatársaival.

Mi lesz az időbeli lefutás a kutatásnak?

Kettő hét áll rendelkezésre a kutatás elvégzésére, az első értesítéseket május elsején kézhez kapják a kiválasztottak. A PTE munkatársai Baranya, Somogy, Tolna, Zala és Vas megyében végeznek szűrővizsgálatokat.

Nagyon fontos a minél nagyobb arányú részvétel a meghívott személyek részéről.