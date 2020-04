Tök jó, hogy már kapható magyar földi eper, csak kár, hogy nem lehet megfizetni - Olvasói levél

Az még hagyján, hogy rendkívül idegesítő módon szamócára keresztelték át a földi epret, de hogy egyes helyeken 3500 forintot is kérnek kilójáért, az több a soknál, írta olvasónk.

Már egy hete elkezdték az agrárszakemberek beharangozni a magyar szamóca érkezését a piacokra. A pompás gyümölcs néhány helyen kapható is volt már hétvégén Baranyában is, na de, kérdem én, ki bírja megfizetni?



Volt, ahol háromezer forint feletti összeget is kértek kilójáért, konkrétan 3500-öt, ami szerintem nagyon sokunknak megfizethetetlen - különösen, ha azt is hozzátesszük, hogy egy kétgyermekes családban egy kiló eper desszertnek is kevés.



Oké, hogy ez az a gyümölcs, ami nagyon munkaigényes, meg a technológia is drága, meg azt is, hogy ahogy múlik az idő, egyre olcsóbb lesz, amikor meg elindulnak a szedd magad akciók, a mostani töredékébe kerül majd.



De hát milyen az ember? Leginkább akkor enne földi epret, amikor még hat az újdonság varázsa, de erről alighanem most kénytelenek leszünk lemondani. (Az olcsóbb külföldit meg azért nem vesszük, mert annak se színe, se íze.)



S még valami: a földi eperrel kapcsolatban az ára mellett az is roppant idegesítő, hogy átkeresztelték a nevét szamócára. Persze tudom, hogy az eper a fán terem, a szamóca meg a földön, a földi eper és a szamóca viszont ugyanaz a gyümölcs, csak az előbbit elnevezést mindenki érti - lehet, hogy pont az volt vele a baj?