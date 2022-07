Több száz programmal rendezik meg a kedden induló Ördögkatlan fesztivált

Kedden kezdődik a 15. Ördögkatlan fesztivál, amelyen több mint hatszáz programmal, köztük színházi előadásokkal, koncertekkel, irodalmi estekkel, képzőművészeti és családi programokkal várják öt napon át a látogatókat.

A Nagyharsányban, Beremenden, Villánykövesden, valamint a palkonyai Mokos Pincészetnél és a Kisharsányhoz tartozó Vylian szőlőbirtokon zajló jubileumi fesztivál az idén több mint félszáz helyszínen kínál programokat.Mint a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményükben kiemelik, az idei Ördögkatlan díszvendége Kollár-Klemencz László író, zenész, filmrendező, a fesztivál visszatérő vendége. A rendezvényen egy beszélgetés keretében bemutatják Öreg Banda című családregényét és fellép kamarazenekarával, valamint Farkas Róberttel és Dargay Marcell-lel a Zabolátlan lovaim című lírai dalestet adják elő. A zenésszel együtt idézik meg Baksa Soós János, a magyar underground tavaly szeptemberben elhunyt ikonikus, titokzatos alakját, akire kiállítással, koncerttel emlékeznek.A megszűnő-átalakuló K2 Színház augusztus 6-án a nagyharsányi tornateremben - felvonultatva szinte mindenkit, aki a társulatban az elmúlt évtizedben megfordult - a Züfec című előadással köszön el, míg a beremendi református templom kertjében a Ki vele, Néró!, Az apostol, a Felhőkakukkvár és a Rebellisek is megtekinthető lesz.Szintén augusztus 6-án Törőcsik Mari-emlékestet tartanak, amelyen a 2021. szeptember 21-én a Nemzeti Színházban tartott estről készült filmet mutatják be a közönségnek.A Magyar Zene Háza a nagyharsányi református templomban és a templomkertben várja az érdeklődőket koncertekkel, workshopokkal. Az Ördögkatlanon Dinyés Dániel és Kolonits Klára jóvoltából ismét lesz operabeavató, amelyhez Jób könyve címmel Dargay Marcell, Dinyés Dániel és Futó Balázs kortárs zeneművet írt.Cirkuszi és utcaszínházi produkciók is lesznek köszönhetően a spanyol Cia. Pakipayának és a mexikói Foco alAire utcaszínháznak. Előbbi előadása ötvözi a látványos és akrobatikus légtornát és a színházat, míg a mexikóiak titokzatos, rituális utcai vonuláson vonják be produkciójukba a közönséget.A Játéknap segítségével rengeteg családi programmal találkozhatnak gyerekek-felnőttek; Elek Ányosék vezetésével a DDC által létrehozott beremendi Zöld Udvarban a kiállítástól a szemétszedő kirándulásig, gyárlátogatástól és öko-kalandjátéktól a vitaszínházig gyerekek is, felnőttek is találnak programokat.A fesztiválon fellép többek között Udvaros Dorottya és Básti Juli, Pokorny Lia és a Nézőművészeti Kft., a villánykövesdi Csikófuttatóban a közönség elé lépnek a különböző színházi egyetemek hallgatói Kolozsvártól Budapestig, Kaposvártól Pécsig.A Hagyományok Háza gyerekprogramokkal, táncházakkal, kézművesekkel, népzenei koncertekkel tölti meg a Teleki Ligetet. A Pécsi Bölcsész Udvar új helyszínre (Aralica Kert) költözött, és a korábbiaknál is gazdagabb programot kínál.A fesztivál műsorán száznál több rock-koncert kapott helyet, a Carson Comától a Hiperkarmáig, a 30Y-tól a Kiscsillagig számos együttes megtalálható a kínálatban.A nagyharsányi Narancsliget délelőttönként a gyerekeké és a családoké lesz sok mesével, könyvvel, kézműveskedéssel, jótékonysági rajzolással. Itt láthatja a közönség a Hamupipőkét és a Szegény Dzsoni és Árnika című előadást, együtt zenélhetnek az érdeklődők a Bélaműhellyel, de akár Sakkiskolában is tanulhatnak.Az Ördögkatlan díszvendége lesz Kollár-Klemencz László mellett Magyarország legnagyobb digitális fényképarchívuma, a Fortepan, a Líra Könyv Zrt., a Magyar Nemzeti Múzeum és a Budapest Bábszínház.A Fortepan kiállítást szervez a fesztiválozók saját képeiből. A tárlat témája "az ifjúsági kultúra", amelyhez fotókat várnak az 1960-as 70-es évekről.A fesztiválról részletes információk a www.ordogkatlan.hu-n, és a fesztivál Facebook-oldalán olvashatók.

Képünk archív felvétel.