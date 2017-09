Több száz diákot készítettek fel a veszélyhelyzetekre

Ifjúságfelkészítés keretében, mintegy háromszázötven diákot készítettek fel különböző veszélyhelyzetek kezelésére Pécsett pénteken délelőtt.



A Pécsi SZC Angster József Szakképző Iskola diákjaira azért esett a választás, mert több olyan képzés is folyik az intézményben, amely tűzveszélyes tevékenységgel jár. Többek között gépi forgácsolókat, hegesztőket, karosszérialakatosokat és autószerelőket is képeznek az iskolában.

Tíz óra ötven perckor az igazgató utasítására szaggatott csengőhang szakította félbe az oktatást, majd hangosbemondón tájékoztatták a nebulókat, hogy tűzriadó gyakorlat kezdődött. A diákok félbe hagyva az oktatást és a gyakorlati képzést, néhány perc alatt elhagyták az épületet a kijelölt menekülési útvonalakon. A kiürítést követően létszámellenőrzés következett, majd Domján Gábor tűzoltó alezredes, polgári védelmi főfelügyelő értékelte a kiürítési gyakorlatot, és tájékoztatta a diákokat a további programokról.

Annak érdekében, hogy minél több hasznos információ tudatosuljon a fiatalokban, gyakorlati bemutató keretében ismertették az önkéntes tűzoltók a veszélyhelyzetek idején szükséges teendőket.

Először egy konyhatüzet imitáltak az iskola udvarán. A diákok láthatták, ahogy egy idős néni az ebédkészítés közben elaludt, és a tűzhelyen felehetett olaj meggyulladt. Elsőként a helyes eljárást mutatták be a Szent Flórián Önkéntes és Ifjúsági Tűzoltó Egyesület tagjai. A meggyulladt olajat egy fedővel takarták le, így elaludt a tűz. A diákok azt is helyesen tudták, hogy a gázpalack elzárásával is megszüntethető az égés. Ezt követően a helytelen eljárási módot is saját szemükkel láthatták a diákok. Az idős néni egy vödör vizet öntött az égő olajra, amely kicsapva a serpenyőből, hatalmas lánggal égett tovább.

A bemutatót követően tálcatűz oltás következett. Az önkéntes tűzoltó egyesület ifjúsági tagjai először porral oltóval fékezték meg a lángokat, majd sugarat szereltek, és vízzel is bemutatták a helye oltástechnikát. Az utánpótlás nevelés nemcsak a tűzoltásra, de az egészségügyi felkészítésre is koncentrál, hiszen erre is szükség lehet. A kistűzoltók bemutatták, mi történik, ha egy társuk rosszul lesz. Szakszerűen levették róla a légzőkészüléket, a bevetési ruhát, majd biztonságos környezetbe vitték, ahol a korábban tanultak szerint, újraélesztést imitáltak a társukon.

Az ifjúságfelkészítés gyakorlati módszerekkel rendkívül érdekes és figyelemfelkeltő, a diákok és a pedagógusok is hasznosnak és egyben érdekesnek találták a nem mindennapi bemutatót.