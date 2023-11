Több, mint ötven éve költöztek be az első lakók Kertvárosba - Így zajlott az élet az új városrészben

Akik a ház urai voltak

A maguk korának talán indokolatlanul nagy hatalommal felruházott emberei voltak a házmesterek, esetleg azok házastársai. Az ő kiképzésükre külön gondot fordítottak az épületek átadásakor. Mert a ház mesterei nem csak takarítottak, de figyelték is a lakók mozgását, egyes tézisek szerint jelentést is írtak, egyszerűbb esetben szóban számoltak be az eseményekről. Miközben éjszaka még nyitották a kaput, figyelemmel követve minden lényeges, illetve lényegtelen mozgolódást. Aztán ezt a feladatkört megtoldották helyettük a kulcsmásolók. Maradt hát nekik a takarítás, pénzbeszedés, kukák kezelése, meg a pletykaszakkör vezetése.