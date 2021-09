Több mint 806 ezer kilométert tekertek le a PTE kihívására

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) „MOON BIKE 2021" címmel május közepén másodízben indította el kerékpáros kihívását. A résztvevők a tavalyi rekordot megdöntve a kihívás 59. napján teljesítették a kitűzött célt, a Föld-Hold közötti távolságot, majd a 2020-as lelkesedéshez hasonlóan vissza is indultak. Végül 100 nap alatt összesen 806.199 km-t tekertek, tehát az eredeti kihívást idén is megduplázták.

A közös mozgásra, egészséges életmódra buzdító, virtuális közösséget formáló projekt lényege biciklivel eljutni a Holdra 80 nap alatt, azaz bárhol a világon együtt megtenni összesen 384 400 km-t.



A PTE, mint Zöld Egyetem, kiemelt célja a programmal a környezetbarát kerékpáros közlekedés népszerűsítése volt.

A több, mint nyolcszázezer km megtétele 200,96 tonna CO2 megtakarítást jelent ahhoz képest, hogy ha ezt a távot egy közepes benzines autóval (1700cm3 -2000cm3) tették volna meg. A megtakarított üvegházhatású gáz mennyisége 2923 db 50 éves fa által egy vegetációs időszakban megkötendő CO2 tömegével egyenlő.

Az idei kihívásban még több egyetemi polgár, a PTE vállalati és felsőoktatási partnerei, öregdiákok és diaszpórában élő honfitársaink vett részt, Indiától Argentínáig. A Moonbike 2021 eseményén részt vett többek között Mindum Károly ultra triatlonista öregdiák, csakúgy, mint az olimpiai felkészülése alatt Bicsák Bence, aki szintén a PTE alumnija.

Együttműködő partner volt 2021-ben is az egyik legrangosabb hazai kerékpárverseny, a Tour de Hongrie szervezője, a Vuelta Sportiroda, a Magyar Kerékpáros Klub, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség és a Magyar Szabadidő Sport Szövetség, a Pannon Hőerőmű Zrt., a Veolia csoport pécsi tagja is, valamint a Hell Energy, de a svájci központú Union Cycliste Internationale elnöke, David Lappartient is üdvözölte a programot. Magyar és külföldi egyetemek és középiskolák, a régió városi önkormányzatai, a PSN Zrt. és számos túra- és versenyszervező is aktív résztvevője, támogatója volt a programnak.

A résztvevő középiskolás diákok között a Diákhitel Központ Zrt. jóvoltából egy Apple MacBook-ot is kisorsoltak a szervezők. Támogatóknak köszönhetően egy értékes kerékpár és biciklis tartozékok, valamint kerékpártúra és fittnessbérlet-utalvány is gazdára talált.