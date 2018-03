Több mint 800 milliót fordítanak útfelújításra Komlón

Két év alatt több mint 800 millió forintot fordítanak Komlón az állami és önkormányzati fenntartásban lévő utak felújítására - közölte hétfőn a mecseki város önkormányzata az MTI-vel.



A közlemény szerint a város és a Magyar Közút Zrt. együttműködésével, európai uniós és magyar állami források felhasználásával több forgalmas belterületi és a városba bevezető útszakasz is megújul.



Ismertették: az év végéig elkészülnek a Széchenyi, a Munkácsy, a Bartók és a Lehár utcák teljes felújításával. Ugyancsak ez év végére újul meg egy, a mecsekfalui körforgalomtól induló 600 méteres útszakasz, illetve a Körtvélyes elnevezésű városrészbe vezető útnak a hídtól a Nagyszántó utcáig tartó része.



Májusban kezdődik a munka Gesztenyésből a városközpont felé vezető úton, ahol az aszfaltburkolat cseréje mellett a padkát, a vízelvezető árkokat, a járdákat, a buszmegállóka is rendbe hozzák, első ütemben egy 600 méteres szakaszon.



Felújítják a bétai lekötő néven ismert út 600 méteres szakaszát is, javítva ezzel a város iparterületének megközelítését.