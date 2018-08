Több mint 40 alkotás került be a pécsi Seven Hills nemzetközi filmfesztivál döntőjébe

Több mint 40 alkotást válogattak be a szeptember 3. és 9. Pécsett megrendezendő Seven Hills International Filmfestival (SHIFF) döntőjébe - közölték a szervezők az esemény csütörtöki sajtótájékoztatóján a baranyai megyeszékhelyen.

Az ugyanabban az időben megrendezendő második komlói Hét Domb Filmfesztivál pécsi nemzetközi társrendezvényének elnöke, Tóth László ismertette: a seregszemlére "elképesztően nagyszámú", 3067 alkotást neveztek 106 országból, a világ minden részéről.



Ezekből az előválogatást és az előzsűrizést követően 25 kisjátékfilm, 11 nagyjátékfilm és 5 dokumentumfilm került a döntőbe - tette hozzá.



A zsűri a produkciókat hét - a legjobb nagy-, illetve kisjátékfilm, dokumentumfilm, a legjobb rendező, színésznő és színész, valamint különdíj - kategóriában díjazza. A pécsi programok kiemelt vendége idén a Bahreini Királyság lesz.



A filmmustra céljáról Tóth László úgy fogalmazott: "olyan fesztivált szeretnénk (...), ami tényleg megmozgatja az embereket és beviszi őket a mozikba".



A SHIFF keretében Pécsen az Uránia és az Apolló moziban, illetve a Pécs Plazában található Cinema Cityben, valamint úgynevezett ingyenes "gerillamozikban" - köztük éttermekben, kocsmákban - is tartanak vetítéseket. A versenyfilmek mellett fontosnak tarják a megmérettetésen kívüli vetítéseket is - hangsúlyozta a SHIFF elnöke.

Ragályi Elemér, a fesztivál zsűrielnöke szerint az előválogatás azt sugallja, hogy értékes, nívós alkotások kerülnek a zsűri elé, amelyek alkalmasak arra, hogy áttekintést adjanak a világ jelenlegi filmes tendenciáiról.



A Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr ítésztársai közül Báron György filmkritikust, George Ovashvili grúz filmrendezőt, Robert Dornhelm osztrák származású hollywoodi rendezőt, forgatókönyvírót emelte ki az eseményen.



Az MTI-nek eljuttatott írásos összegzés szerint a zsűri tagja lesz még Khaled Szoliman Al-Nassziri palesztin-szír költő, irodalomkritikus, tervezőgrafikus és rendező, illetve Felix Tissi svájci író, rendező, forgatókönyvíró és producer.



A SHIFF filmszakmai igazgatója, Ziad Abdullah író-filmkritikus, a Dubai Nemzetközi Filmfesztivál egykori művészeti igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az alkotások kreatív módon nyújtanak betekintést Közép-Európa és a világ aktuális kérdéseibe, a helyi és globális problémákba - részletezte, majd ezek között a migráció, a háború és a szerelem témáját említette meg.



Hoppál Péter, az Országgyűlés kulturális bizottságának alelnöke, Pécs fideszes parlamenti képviselője a SHIFF létrejöttének előzményeit is felidézve arról beszélt, hogy a magyarországi filmes szakma újra reneszánszát éli, és a szakma igényelte egyúttal egy új fesztivál létrehozását. "Pécsett a korábbi évtizedekben is zajlott filmes eszmecsere, de ilyen magas színvonalú és rangú megmérettetés, seregszemle még nem érkezett a városba" - hangoztatta a SHIFF fővédnöki tisztségét is betöltő politikus.



A fesztivál ideje alatt számos, a filmművészetet, filmszakmát bemutató és népszerűsítő közönségtalálkozót is rendeznek. A nyitógálára a pécsi Voisingers acapella együttes filmzenei műsorral készül, a kiemelt programok között jótékonysági gálaest, filmvacsora, valamint a lebontott 25 emeletes pécsi magasházat megidéző emlékkoncert és utcabál is szerepel. A fesztiválgyőztes filmeket szeptember 9-én délutántól vetítik az Uránia Filmszínházban - közölték a korábban a szervezők.