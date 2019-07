Tizenöten sérültek meg az elmúlt héten közúti balesetben Baranya megyében

Baranya megye közútjain 13 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt az elmúlt héten.

A hónap első hetében 35 anyagi káros és 13 személyi sérüléssel járó - 10 könnyű, 3 súlyos sérüléssel végződő - baleset történt Baranyában. A balesetekben összesen 15 személy sérült meg. Közreható tényezőként két balesetnél az ittasság gyanúja is felmerült.

A balesetek többsége ismét lakott területen belül következett be, a legjellemzőbb baleseti ok pedig a szabálytalan (figyelmetlen) hátramenet volt.

A bekövetkezett közlekedési balesetek másik főbb okai a sebesség nem megfelelő alkalmazása az út-, és forgalmi viszonyokhoz képest, valamint a követési távolság be nem tartása voltak.

A rendőrség felhívja a járművezetők figyelmét arra, hogy mindig tartsák be az előírt sebességhatárokat és a követési távolságra vonatkozó közlekedési szabályokat!

Járművel másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött - ennek hirtelen fékezése esetében is - meg lehessen állni. Néhány perc miatt nem érdemes saját, és különösen mások életét kockáztatni.

Ismételten felhívják a figyelmet arra is, hogy elindulás előtt a járművezető, és utasai is csatolják be a biztonsági övet!

Egy gépkocsivezető Máza belterületén közlekedett 2019. július 5-én 18 óra körül. Az autós be akart kanyarodni balra, az egyik utcába, azonban nem adott elsőbbséget a szemből érkező járműnek, ezért összeütköztek. A két autóban összesen négyen utaztak, közülük hárman megsérültek, mert nem használták a biztonsági övet.

A tapasztalatok alapján a nagy melegben gyengül a koncentrációképesség, a hőség tompává, figyelmetlenné tesz, sokak lobbanékonnyá, agresszívabbá válnak. A napokig tartó meleg, majd a hirtelen érkező viharok mindenkit kivétel nélkül megviselnek, fiatalokat, időseket, egészségeseket és betegeket egyaránt.

A kánikula még a frontokra kevésbé érzékeny emberek szervezetét is megterheli, természetesen egyénenként eltérő mértékben.