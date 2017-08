Titkokat rejtenek a pécsi épületeken található szimbólumok - A szabadkőművesek jelképei is feltűnnek

Az ImaginePécs tematikus sétáin a város kevésbé ismert arcát, rejtett szépségeit, izgalmas múltját és egyedülálló jelenét ismerhetik meg a sétálók. Egy nemrégiben megtartott eseményen több titkot is megtudhattak a résztvevők Pécs épületeinek érdekességeiről, Káldi Emese mesélt lapunknak.



A zömmel 19. századi épületeken található díszek nyelvezetét sajátíthatták el a sétálok a városban, amelybe érdemes beletanulni , hiszen sokszor a legapróbb részletek egész élettörténeteket mesélnek el.

A Janus Pannonius utcában álló Cseh-palota homlokzatáról leolvasható, hogy mikor és kinek a tervezésében épült a ház, de a kapu feletti címert kibogozva arra is fény derül, hogy az építtető felmenői között erdélyi származásúak is voltak.





Az épület két bejárata elárulja, hogy a ház egy részét bérbe adták, másik felében viszont pazar lakrészt használt a tulajdonos, s az éles szeműek a kapu melletti atlaszokat elnézve talán arra is rájönnek, hogy Cseh Ervin, a bérpalota építtetője, az egykori horvát miniszter bizony már nem volt fiatal, amikor ide építkezett. A korosodó ember bölcsessége jelenik meg abban, hogy a két kőszobor az élet két fázisát, a fiatalságot és az idős kort ábrázolja .

Az emberektől nyüzsgő Király utcában a Vasváry-ház (címlapképünkön) gazdagon díszített homlokzatát fürkészve elsőként a tetősík felett ülő két allegorikus figurára figyelhetünk fel: az egyikük kezében kalapács, a másikéban fogaskerék látható. A ház többi díszét szemlélve a bátrabban asszociálók kitalálhatják: egykor vaskereskedés működött itt, méghozzá nem is akármilyen. Vasváry György és családja olyannyira elhivatottan űzte mesterségét az 1700-as évek vége óta, hogy 1883-ban még a családnevét is magyarosította: a német Traiber-ből Vasváry-ra, s a házra is csak ezután került fel a Vasváry-ház felirat.





Érdekesség, hogy az épületen felfedezhető körző és szögmérő több pécsi házon is visszaköszön. Ez a szabadkőművesek jelképeként a felsőbbrendű lényt szimbolizálja .



A hétvégente rendszeresen szervezett sétákon a részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a www.imaginepecs.hu weboldalon lehet azoknak, akiket érdekelnek további érdekességek városunk rejtett szimbólumairól.