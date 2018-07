Tényleg a bűn melegágya Meszes, vagy csak rosszabb a híre, mint a valóság?

Az elmúlt időszakban számos, Meszesen történt bűncselekményről, szabálysértésről számoltunk be. A városrészben működő bányász egyesület vezetője szerint ugyan vannak problémák, de a környék híre rosszabb, mint a valóság. A rendőrök amondóak, hogy az elmúlt évekhez képest a városrészben nem történik több „jogsértő cselekmény". A helyiek egy része azonban névvel már nyilatkozni sem mer a közbiztonságról.

Drogosok és prostituáltak lepték el Meszest, elsősorban a Komlói út környékét - jellemezte a városrész közbiztonságát egyik olvasónk. Nevét azonban nem engedte, hogy leírjuk, attól tart ugyanis, hogy a „környéken garázdálkodó bandák" megtalálnák. Egy idősebb asszony is csak inkognitóban merte elmondani lesújtó véleményét a témában.

A mögöttünk hagyott hetekben lapunkban is többször szerepelt a kék hírek között Meszes. Megírtuk például, hogy minden bizonnyal drog hatása alatt álló fiatalok randalíroztak, illetve sokakat jogosan felháborított, amikor két idős férfit raboltak ki az utcán fényes nappal - a gyanúsítottat a napokban kapták el a rendőrök. E mellett a helyiek beszámolója szerint virágzik a prostitúció, illetve betörésekkel és trükkös lopással is próbálkoznak egyesek.

Mivel az úgynevezett szubjektív biztonságérzet gyakran eltér a közbiztonság valódi szintjétől, megkerestük a rendőrséget a bűnözés mértékével kapcsolatban.

Elektronikus levélben küldött válaszukban azt írták, hogy „a meszesi városrészen nem történik az átlagosnál több jogsértő cselekmény".

Itt tehet bejelentést A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy jogsértések esetén tegyenek bejelentést a 107, illetve 112 központi segélyhívó számok valamelyikét. A névtelenség megőrzése mellett akár az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöld számon is segítenek. A zsaruk minden bejelentésre reagálnak és megteszik a szükséges intézkedéseket.

Úgy fogalmaztak, „a közbiztonsági, illetve bűnügyi operatív helyzet nem teszi indokolttá a jelenleginél fokozottabb rendőri jelenlét biztosítását". Hozzátették, ha ez mégis szükségessé válna, a Pécsi Rendőrkapitányság erő- és eszközátcsoportosítással rövid időn belül képes reagálni.

Hangsúlyozták, hogy a rendőrök rendszeresen, visszatérő jelleggel, a nap huszonnégy órájában járőröznek a városrészben, e mellett öt körzeti megbízott teljesít szolgálatot a területen.

A rendőri jelenlétet emelte ki a Molnár Ferenc is, aki a Meszesen működő Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület elnöke. Az egykori önkormányzati képviselő úgy látja, a környéknek rosszabb a híre, mint amilyen valójában a közbiztonság. Persze, azt ő is elismerte munkatársunknak nyilatkozva, hogy akadnak problémák, ide sorolva a prostitúciót és a kábítószerhasználat elterjedését.

- Előremutató, hogy a rendőrség gyalogos járőrszolgálatot is működik, valamint kiválóan működik a polgárőrség is. Ezeket egészíti ki a Szomszédok Egymásért Mozgalom, azaz a SZEM. A bűnmegelőzési program keretében az egymáshoz közel élők figyelik az utcában lévő házakat, ha pedig kell, segítséget is nyújtanak - fogalmazott.



Képünk illusztráció.