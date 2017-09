Tematikus sétákat Pécsett, és különleges előadásokat tartanak Zengővárkonyban

Pécsett a hétvégén tematikus sétákat, a zengővárkonyi Míves Tojás Múzeumban vasárnap különleges előadásokat tartanak Kulturális örökség napjai alkalmából.



A pécsi Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (ZSÖK) és a Janus Pannonius Múzeum (JPM) közös - Lépten-nyomon Zsolnay elnevezésű - programján a baranyai megyeszékhely belvárosában fellelhető építészeti kerámiákkal ismerkedhetnek meg a résztvevők.



A Tillai Gábor történész vezetésével tartandó, másfél órásra tervezett szombat délelőtti séta a többi között érinti a Szerecsen Patikát, a Vasváry-házat és Zsolnay Vilmos Jókai utcai szülőházát is - közölték a szervezők az MTI-vel.



Vörös István történész és Hábel János helytörténeti kutató vezetésével 15 órától újabb belvárosi sétára invitálják a közönséget a zsinagógától, amely során olyan pécsi zsidó személyekről, köztük orvosokról, művészekről, építészekről, kisiparosokról és ügyvédekről lesz szó, "akik a sikeres beilleszkedést példázzák a 19. század közepétől kezdődő kilencven évben" - áll az írásos tájékoztatóban.



Aznap 16 órától - tették hozzá - a Középkori Egyetemtől induló tematikus séta során Pécs napjainkban is látható török kori épületeit, valamint rejtett emlékeit ismerhetik meg a résztvevők.



Vasárnap délelőtt a pécsi zsinagóga megépítésének történetét, körülményeit, illetve hitközség életét ismerhetik meg a program résztvevői.



A pécsi ókeresztény műemlékegyüttest összefogó Cella Septichora Látogatóközponttól vasárnap 16 órakor induló sétán a világörökségi helyszínekhez és Sopianae késő római időszakához kapcsolódó rejtett régészeti emlékeket és lelőhelyeket mutatják be a publikumnak - írta a ZSÖK, hozzátéve, hogy a látogatóközpontban 19 órától a Jónás Vera duó ad koncertet.



A Zengővárkonyban működő, egyedülálló gyűjteménynek otthont adó Míves Tojás Múzeum vezetője Nienhaus Rózsa az MTI-vel közölte: a Kulturális örökség napjai alkalmából idén is szakmai találkozót és továbbképzést szerveznek a tojásdíszítők és az érdeklődők számára.



A résztvevők Nagy Csaba tojásdíszítő, valamint Stettner Eleonóra matematikus előadását hallgathatják meg. A "matematika és a népművészet kapcsolatának kutatója és népszerűsítője" a hímestojásokon fellelhető szimmetriákról, ritmusokról értekezik - hívta fel a figyelmet Nienhaus Rózsa.