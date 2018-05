Tematikus idegenvezetést tartanak az emlékhelyek napján

A Pécsi Egyházmegye huszonötödik püspökéhez, Janus Pannoniushoz és a reneszánszhoz kötődő tematikus idegenvezetésen vehetnek részt az érdeklődők május 12-én, az emlékhelyek napján.



Tomb and epitaph of Janus Pannonius by Sándor Rétvári A Nemzeti Örökség Intézete idén harmadik alkalommal szervezi meg azt az országos rendezvényt, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar történelemben és kultúrában kiemelt fontosságú helyszínekre. A Pécsi Püspökség nemzeti emlékhelye is csatlakozik a programsorozathoz: tematikus idegenvezetést hirdet, amelynek középpontjában a Pécsi Egyházmegye huszonötödik püspöke, Csezmicei János, a humanista költő, ismertebb nevén Janus Pannonius áll. 1459 és 1472 között, püspöksége ideje alatt virágzott a humanista kultúra Pécsett, fontosnak tartotta, hogy inspiráló szellemi légkört alakítson ki. Jól felszerelt humanista könyvtárat rendezett be, amelyben a latin mellett görög szerzők munkái is helyet kaptak.

Május 12-én három időpontban csatlakozhatnak az érdeklődők ahhoz a nagyjából 90 perces tematikus sétához, amelynek állomásai között szerepel Janus Pannonius síremléke a székesegyház altemplomában, valamint bronzszobra a Barbakán-kertben. A költő-püspök élete mellett a séta résztvevői a reneszánsz kultúrát és művészetet olyan tárgyi emlékeken, műalkotásokon keresztül ismerhetik meg, mint a székesegyház Corpus Christi-kápolnájában található pasztofórium, vagy a ma a Káptalan utcai kőtárban látható, a püspöki palotát egykor díszítő reneszánsz kőfaragványok.

A programon való részvétel regisztrációhoz kötött, regisztrálni itt lehet:

10:00 ;

14:00 ;

16:00