Tegyen varázslatos utazást a Pécsi Galériában

Kiállításmegnyitón vehetnek részt az érdeklődők június 28-án 17:00 órakor a Pécsi Galériában. A kiállítást megnyitja P. Szabó Ernő művészettörténész.



Mengyán András Munkácsy Mihály-díjas festő, designer munkái 2011-ben már szerepeltek a Pécsi Galériában. A mostani kiállításnak Mengyán új munkái és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. által rendezett Fény Fesztivál is aktualitást ad, amit 2018-ban harmadik alkalommal rendeznek meg a városban. Mengyán kiállítása a Fesztivál egyik kiemelt programja kíván lenni. A világhírű képzőművész-designer szakmai előélete vitathatatlan, a fény, mint médium, a legkülönbözőbb módon jelenik meg munkáiban. Olyan neves elődökkel dolgozott, mint Kepes György, aki a műfaj egyik legjelentősebb képviselőjének számít. Mengyán többek között közreműködött az egri Kepes Központ létrehozásában. Ez az együttműködés mély inspirációt jelentett további művészetében a geometrikus formák és térábrázolások látvány-központú, a modern technikák különféle eszközeit is alkalmazó, rendszerszintű szemléletében.

P. Szabó Ernő az Új Művészetben így írt róla 2015-ös önálló budapesti kiállítása kapcsán:



„1973 körül ébredt rá arra, hogy a rendszerelvű gondolkodás nagyon fontos, de a rendszernek nyitottnak kell lennie, kommunikálnia kell más rendszerekkel, kompatibilisnek kell lennie irántuk. Akkoriban születtek azok a vizuális programok, amelyek nagyon közelítenek a számítógép szisztémájához és a programokhoz (szoftverekhez).



A vizuális programjaihoz ekkor írt egy programadó szöveget, amely a későbbiek folyamán helyesnek bizonyult. Ekkor kezdődött a mátrixokban való gondolkodás, ekkor jöttek a téri konfigurációk.



Torz felületű testek megismerését lehetővé tevő három formavizsgáló mobil készüléket hozott létre, melyekkel új és új formakonfiguráció-kat lehetett létrehozni. „

A kiállításon szereplő művek a fény anyagként való kezelésével és formálásával foglalkozik, új lehetőségeket kínálva a vizuális műfajok részére. A kétszer tíz perces lézer animációt Mizsei Zoltán zeneszerző munkája kíséri, a kiállításon ezt a kompozíciót is látni lehet majd. A Pécsi Galéria tereiben kiállított munkák, mint önálló kiállítás is megállja a helyét, a Fényfesztivál részeként pedig kontextusba helyezi a képzőművészet aktuális, kiemelkedő fényművészet egyik kortárs képviselőjét is. A jelenlegi kiállítás célja, nem utolsó sorban egy, a Zsolnay Fényfesztivált kísérő, olyan kortárs képzőművészeket felvonultató sorozat elindítása, akik a fényt, mint médiumot használják.

Belépőjegy: 700 Ft, d/ny 500 Ft

NYITVATARTÁS

kedd-vasárnap: 10.00-18.00-ig

Szünnap: hétfő

JEGY

Felnőtt: 700 Ft

Diák: 500 Ft

Nyugdíjas: 500 Ft