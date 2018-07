Szőlész-borász osztályban kezdte, volt kézis is, végül a tánc szerelmese lett Szávai József

A magyarországi horvát hagyományokat őrzi és terjeszti Szávai József, a Tanac Néptáncegyüttes alapítója és vezetője. Volt már kézilabdakapus, járt szőlész-borász osztályba is, s még fizikát is tanított. Kalandos életéről és a sikeres táncegyüttesről mesélt lapunknak.



- Mikor és milyen apropóból jött létre a táncegyüttes?

- 1988-ban alakult a Tanac Néptáncegyüttes, szerettük volna egy kicsit másképp bemutatni a Pécsett és környékén élő horvátok néphagyományait. Célunk elsősorban a táncok gyűjtése, bemutatása és megőrzése volt.

- Elég kiterjedt az egyesület tevékenysége.

- Igen, elég széles a skála. A pécsi horvát iskolában működnek gyermekcsoportok, év közben heti egy alkalommal tanítjuk őket. Ezenkívül van egy fellépő együttes, akik heti kétszer szoktak próbálni a Zsolnay Negyedben, s rengeteg helyre hivatalosak 1988 óta. Van egy veterán csapatunk is, akik egykori táncosokból tevődnek össze, ők időnként szoktak ellátogatni hozzánk. Működnek még táncházak, gyakran a Színház téren gyűlünk össze, ilyenkor sokan csatlakoznak hozzánk táncolni.



- Úgy tudom, könyveket is kiadnak.

- Így van, ez lényeges dolog. Több könyvünk megjelent már a népviseletekről, melyekhez Körtvélyesi László és jómagam készítjük a fotókat. Magának az egyesületnek van egy jelentős ruhatára eredeti népviseletekből. Ezeket csak kivételes alkalmakkor szoktuk használni. Nagyon vigyázunk rájuk, hiszen van köztük több mint száz éves ruha is. Most készül a harmadik könyv, ezek az interneten is megtalálhatók egyébként.

Névjegy Szávai József 1953-ban született Pécsett, családja csak negyedrészt volt horvát. A Pécsi Tanárképző Főiskolán matematika-fizika szakon végzett - később fizikából az Eötvös Loránd Tudományegyetemen is lediplomázott. Tanított néhány évet, majd a Pécsi Orvostudományi Egyetemen volt orvosi fizikus. A Tanac Néptáncegyüttest barátaival alapították, ekkortól sajátította el igazán a horvát kultúrát.



- Hogyan került kapcsolatba a tánccal?

- Az akkori barátnőm vitt magával egyszer egy táncházba Pécsen, ahol fantasztikus volt a hangulat. Ezután többször is ellátogattunk, s egyszer odajött hozzám a táncház vezetője, aki felajánlotta, hogy legyek a táncegyüttes tagja. Nagyon izgatott voltam, azonnal igent mondtam. Sajnos nem tudtam rögtön kezdeni a katonaság miatt, így két év múlva lettem hivatalosan is tagja a Baranya Táncegyüttesnek.

- Mindig is ez érdekelte?

- Nos, elég cifra volt az életem a tánc előtt. Általános iskola után a Széchenyi István Gimnáziumba jelentkeztem szőlész-borász osztályba itt Pécsett. Fél év elég is volt belőle, átjelentkeztem matematika-fizika osztályba, később a tanárképzőn és az ELTE-n is ezt a szakot végeztem el. Érdekelt a pszichológia is, de még a kézilabdacsapatba is bekerültem kapusként, ahol hat évig játszottam. Végül a barátnőmnek köszönhetően leragadtam a néptáncnál.

- Idén is megtartják a híres Nemzetközi Horvát Fesztivált?

- Tavaly rendeztük a huszadik fesztivált. Az "Isten hozott, kedves vendég!" Nemzetközi Horvát Fesztiválon 1988 óta több mint száz településről, 4000 szereplő vett részt. Úgy döntöttünk, idén pihenünk egy kicsit, de természetesen lesz még alkalom a fesztiválozásra a jövőben is.