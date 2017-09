Szlovéniában mutatták be Pécs kulturális értékeit

Nagy sikerrel zajlott Szlovéniában a Zsolnay Örökségkezelő NKft. által szervezett Kulturális csemegék Pécsről című rendezvény szeptember 14-15- én. A program célja, hogy a környező országokban bemutassák Pécs kulturális értékeit, ennek jegyében a Zsolnay - múlt, jelen, jövő című kiállítás egészen október 29-ig látogatható Mariborban.

A zágrábi és újvidéki bemutatkozást követően a ZsÖK nemzetközi kapcsolatépítési projektjének következő állomása Szlovénia volt. Szeptember 14-én Ljubljanában zajlottak a programok: beszélgetés a Pécsi Íróprogram szlovén résztvevőjével, a Mecseki Fotóklub és pécsi fotósok kiállítása, az UniCum Laude koncertje és pécsi-villányi borok kóstolója. Szeptember 15-én Lendván a Bóbita Bábszínház előadásán és a Vivat Bacchus koncertjén vehettek részt az érdeklődők.

A rendezvényeket több száz lelkes érdeklődő követte, mind a szlovén szakmai közönség, mind pedig a helyi magyar közösség részéről. A ljubljanai magyar nagykövetség és a Balassi Intézet képviselői, Szilágyiné Bátorfi Edit nagykövet és Molnár G. Bíborka intézet igazgató nyitották meg a programokat, Pécs Önkormányzatának képviselőjével, Bognár Lászlóval, a Kulturális Bizottság

elnökével.

Szeptember 15-én a maribori Regionális Múzeumban nyílt meg a „Zsolnay - múlt, jelen, jövő" című kiállítás, amely egészen október 29-ig várja a látogatókat. A tárlaton láthatók a Zsolnay aranykorát idéző műremekek a historizáló és a szecessziós korszakból, de két tárgy erejéig megidézik a 20-as, 30-as évek art deco stílusának világát is. A kiállítás bemutatja a Zsolnay Porcelánmanufaktúra jelenlegi termékeit, amelyek hűen őrzik a nagy elődök hagyatékát, ugyanakkor azokról a kísérletekről is beszámol, amelyek eredményi remélhetőleg hamarosan megjelennek majd a következő évek termékkínálatában.

A tárlaton megtekinthető a 2012 óta rendszeresen megrendezésre került Zsolnay Nemzetközi Kerámia Szimpózium néhány szép eredménye; a falakon elhelyezett poszterek és fotók pedig megmutatják a régi Zsolnay gyár hangulatát, és azt az új miliőt is, ami a Zsolnay Kulturális Negyed létrehozásával a látogatókat napjainkban fogadja. A kiállításon a következő kortárs művészek munkái is láthatók: Pál Zoltán, Gellér B. István, Dobány Sándor, Füzesi Heierli Zsuzsa, Bedécs Mónika, Babos Pálma.

A tárlat igyekszik bepillantást adni a rendkívül különleges Zsolnay-világba. A rendezők első számú célja az volt, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá tegyék, hogy ennek az ízig-vérig pécsi márkának nemcsak múltja, hanem jelene és jövője is van. Ugyanakkor remélik azt is, hogy sikerült felkelteni a látogatók érdeklődését, és sokukkal Pécsett, a Zsolnay Kulturális Negyedben is találkozhatnak majd.