Szívesen utaznak Pécsre is az emberek szilveszterkor, nincsen hiány a jó programokból

Sorrendben Budapest, Eger és Szeged vezeti a legnépszerűbb belföldi úti célok rangsorát szilveszterkor a Szállás.hu adatai szerint, a külföldre utazók közül a legtöbben a lengyelországi Zakopanét és Krakkót, valamint Pozsonyt választják.



A szállásfoglaló oldal szerdai közleménye szerint Budapest tavaly is az első, Szeged pedig a harmadik volt, Eger a negyedik helyről ugrott a másodikra. A tízes lista további helyeit sorrendben Hajdúszoboszló, Hévíz, Gyula, Pécs, Siófok, Miskolctapolca és Zalakaros foglalja el.



A külföldi úti célok listájának 4-10. helyein lengyelországi és szlovákiai települések - többségében síközpontok - állnak: Wroclawot Dóval, Bialka Tatrzanska, Liptószentmiklós, Poznan, Újtátrafüred és Karpacz követi a szilvesztert magában foglaló napokon.



Kiemelték, hogy az előfoglalási adatok alapján a legtöbb szálláshely annak ellenére is teltházas lehet, hogy a csomagajánlatok akár 50 százalékkal is drágábbak az év végén.



A foglalások átlagos költsége 13 százalékos éves emelkedéssel az idén megközelíti a 69 ezer forintot, csaknem minden ötödiket SZÉP-kártyával fizetik a vendégek - mondta a közlemény szerint Szigetvári József, a portál ügyvezető igazgatója.



A többség párban, családdal vagy nagyobb társaságban utazik, csupán a foglalások 2,5 százaléka szól egy főre - tették hozzá.



A Szallas.hu adatai szerint a leghosszabb szilveszteri foglalás 30 napra szól, a legdrágább több mint 1 millió 200 ezer forintba kerül, a legnagyobb utazó létszám 34 fő.



A belföldi szállásadók sztárfellépőkkel, zenés műsorokkal, gyermekfelügyelettel várják a vendégeket, az éjféli koccintás és a tűzijáték a legtöbb szilveszteri csomagban alapprogramnak számít - olvasható a közleményben.