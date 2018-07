Szinte mindennapos a mentősökkel szembeni agresszió, bántalmazásokra is akad példa

Hiába kezelik a konfliktusokat profizmussal a mentősök, nem ritka az olyan eset, hogy akár tettleg is bántalmazzák őket a feladatellátás közben. Elszomorító és felháborító is egyben, hogy az őket ért szóbeli agresszió szinte mindennaposnak számít Baranya megyében is.



Balesetet okozott, majd megütötte a segítségére igyekvő mentőst egy férfi Mohácson, Komlón pedig egy ittas férfi fojtogatott egy ápolót a kórházba szállítás közben. Csak néhány eset az elmúlt időszakból, amikor a közterületen a szolgálatukat teljesítő egészségügyi dolgozókat ért atrocitás Baranyában.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) megkeresésünkre azzal kapcsolatban nem tudott tájékoztatást adni, hogy megyénkben egy évben mennyi esetben történik ilyen jellegű agresszió. Mint érdeklődésünkre elmondták, országos szinten egy esztendő alatt nagyjából száz-százötven komolyabb támadást jegyezhetnek fel .

A bántalmazás egyes esetekben személyi sérüléssel, máskor anyagi kárral is jár. Az OMSZ nem mulaszt el a feljelentést tenni, az elkövető pedig komoly büntetésre számíthat. A mentősök ugyanis közfeladatot ellátó személynek számítanak, akárcsak például a vasúti jegyellenőrök vagy a postai kézbesítők. Ez fokozott védelmet jelent a számukra. Aki ilyen ember ellen követ el erőszakot- miközben az a közfeladatát végzi -, a Büntető Törvénykönyv alapján egytől öt évig terjedő szabadságvesztésre számíthat. Ha pedig mindezt csoportosan, vagy felfegyverkezve követi el, akár nyolc évre is hűvösre kerülhet.

A mentőszolgálatnál mindent megtesznek, hogy a kollégákat felkészítsék az ilyen helyzetek kezelésére. Ezzel kapcsolatos kérdésünkre az OMSZ-nél azt válaszolták, általános szabály, hogy a konfliktust próbálják megelőzni, ha azonban ez nem megy, biztonságba kell húzódni, és hívni a rendőröket. Elismerik, ezt nem minden esetben egyszerű megvalósítani.

Megtudtuk, a tettleg elkövetett erőszaknál jóval gyakrabban - sajnos szinte minden nap - előfordul, hogy verbálisan inzultálják a mentősöket. Nekik ilyen esetekben is arra kell törekedniük, hogy ellássák a sérültet, ám természetesen a saját testi épségükre is vigyáznak.

Képünk illusztráció.