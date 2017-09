Színdarab készült a pécsi orgonakészítő dinasztia különös sorsáról, jön a bemutató

Az Angster Orgonagyár alapításának 150. évfordulója alkalmából az Élőkép Színház Angster re-generációk címmel hozott létre előadást, amelyet Budapesten október 5-én láthat a közönség a Bethlen Téri Színházban.



A legendás pécsi orgonakészítő műhelyt, az Angster gyárat 150 éve alapították. Az alapító, idősebb Angster József hittel és szakértelemmel Közép-Európa leghíresebb orgonagyárát építette fel, amely 8 évtized alatt 1300 orgonát készített. Unokája, ifjabb Angster József hivatását derékba törte a kommunista diktatúra. A két ember ellentétes sorsát és egyben saját családtörténetét formálta színdarabbá Bérczi Zsófia, az Élőkép Színház vezetője, ifjabb Angster József unokája - olvasható a Bethlen Téri Színház MTI-hez eljuttatott közleményében.



Az Angster re-generációkat a jubileumi év alkalmából a Temesvári Magyar Napokon szeptember 24-én tűzték műsorra, a budapesti Bethlen Téri Színházban október 5-én, a pécsi Bóbita Bábszínházban október 19-én és 20-án is láthatja a közönség a produkciót.



A dokumentum- és fikciós elemeket vegyítő előadás korabeli újságcikkekkel, fotókkal, hang- és videofelvételekkel, a dokumentumok színpadra alkalmazásával és látványszínházi jelenetekkel idézi fel a gyár és a család történetét, a reformkor varázslatos hangulatát és az orgonák éteri hangját.



Először a gyáralapító önéletrajzi írásának részletei elevenednek meg, majd a harmadik generáció vezetőinek és a gyár munkásainak vallomásain keresztül beleláthatunk a gyár felszámolásának tragédiájába. A műhelyt ugyanis, amely a Szent István-bazilika, a pécsi székesegyház és a szegedi dóm orgonáját is készítette, 1949-ben államosították, vezetőit koholt vádak alapján elítélték, ifjabb Angster Józsefet a szegedi Csillagbörtönbe küldték. Ezután katonai szekrényeket, hokedliket, úttörőfurulyákat, kutyaólat, de még koporsót is gyártottak a nagy múltú üzemben.



Bérczi Zsófia 20 éves korában nagyapjáról dokumentumfilmet kezdett forgatni, amely végül színdarabbá alakult. A filmhez készült rövid videóinterjúk közül néhány az előadásban is látható.



Az Élőkép Színház 2003-ban jött létre azzal a céllal, hogy vizuális és interdiszciplináris színházi előadásokat, akciókat és élő kiállításokat valósítson meg. A színház alapítója és vezetője Bérczi Zsófia, vizuális kommunikáció tervező. "Az Élőkép előadásaiban meghatározó a formailag és tartalmilag újszerű látásmód kifejeződése, a képzelet feltárása, átélhetősége, illetve ennek átadása, amely során kép, képzet és képzelet szerves egységet alkot előadóművészettel és installációval" - olvasható a produkció ajánlójában.