Szigetvári sikerek a XI. Országos Tűzoltószakmai Vetélkedőn

Az augusztus 28-30. között Veszprém megyében megtartott XI. Országos Tűzoltószakmai Vetélkedőn összesen kétszáz tűzoltó vett részt. A hivatásos csapatok között álltak rajthoz a szigetvári tűzoltók is, akik Baranya megyét képviselték. A korábban megrendezett megyei szakmai versenyen ugyanis a szigetvári tűzoltók bizonyultak a legfelkészültebbeknek. Baranya megye összetettben a negyedik helyen végzett, egyéniben egy harmadik, egy negyedik és egy ötödik helyezést értek el. Az összetett versenyszámot a szolnokiak nyerték meg.



A 2017-es országos megmérettetés augusztus huszonnyolcadikán, Csopakon az önkormányzati, a létesítményi és az önkéntes tűzoltók versenyével vette kezdetét. Az első napon a nem hivatásos csapatok mérték össze erejüket. Ez idő alatt az egyéni irányítói, beosztotti, gépjárművezetői kategóriában induló hivatásos tűzoltók elméleti tudásukat tették próbára, nekik különböző szakmai, illetve KRESZ-kérdésekre kellett válaszolniuk.

A verseny második napján az első feladat a következő volt: a feltételezés szerint egy kétemeletes épület egyik második emeleti helyiségében keletkezett tűz, egy ember el is tűnt, ráadásul a „konyhában" egy gázpalack is volt, ami szintén nehezítette a versenyzők dolgát. A lakástüzes eset megoldását követően, a Balatonkenesétől Fűzfőgyártelepig húzódó 7213-as úton kaptak újabb gyakorlati feladatokat a versenyzők. Itt két állomás is várta a versenyzőket. Az egyik helyszínen a motorfűrész-kezelési ismeretekre volt a legnagyobb szükség, hiszen egy favágási feladattal találták szembe magukat a versenyzők: pontos, precíz vágást vártak tőlük, a pályabírók ugyanis csak az előírásos méretű korongokat vették figyelembe az értékelésnél. Ugyanezen az útszakaszon egy másik helyszín és egy újabb műszaki mentés is várta az egységeket: egy olyan közlekedési balesetnél kellett beavatkozni, ahol egy kereszteződésben egy személykocsi és egy veszélyes anyagot szállító teherautó rohant egymásba. A rajoknak az alapos felderítés után egy gerincsérült kimentéséről, valamint a forgalmi akadály megszüntetéséről is gondoskodniuk kellett, és mert közben ketyegett az óra, fontos volt a gyors visszamálházás is. A verseny negyedik - a gyakorlati feladatok közül az utolsó - állomásán, Balatonalmádiban a gépjárművezetők mutatták meg, mit tudnak, a sofőrök egy vezetéstechnikai pályán mérték össze ügyességüket. Nem volt kicsi a tét, minden apró tévesztést hibaponttal büntetett az éles szemű zsűri. Amíg a hivatásosok a feltételezett káreseteket számolták fel, az önkéntes, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltók sem unatkoztak, ők ekkor töltötték ki Csopakon a teszteket.

A verseny zárónapjának délelőttjén szintén Csopakon zajlottak az egyéni versenyszámok. Az indulóknak védőfelszerelésben és légzőkészülék használata mellett le kellett küzdeniük egy labirintust, belülről egy életnagyságú fabábut kellett felvinniük a fémépítmény tetejére. Onnan egy létrán lejutva sugarat szereltek, amellyel célba lőttek. Amint megtelt a tartály, jöhetett a következő feladat, amikor egy póznát kellett gyorsdarabolóval a meghatározott ponton elvágniuk, utána roncsvágás következett, egy kimustrált autót kellett itt-ott elvágniuk.

Az országos szakmai versenyen az alábbi megyei eredmények születtek:

Beosztott tűzoltó kategória:

3. helyezett: Dudás Gábor szigetvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság

Csapat - összetett kategória:

4. helyezett Szigetvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság

Gépjárművezetői kategória:

4. helyezett: Hargitai Csaba szigetvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság

Irányítói kategória:

5. helyezett: Bázing György szigetvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság