Szerepet vállal az állam a pécsi buszközlekedés működtetésében, további támogatásra számíthat a PTE

Több évtizedre szóló tervet dolgoznak ki Pécs fejlesztése érdekében, a cél, hogy a város a Kárpát-medence délnyugati részének urbanizációs központjává váljon, jelentette be Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter. Közölte azt is, hogy a Modern városok program keretében a korábbi barnamezős fejlesztésekre jóváhagyott mintegy 4, 5 milliárdot a közlekedés fejlesztésére fordíthatja a város, az állam szerepet vállal a buszközlekedés fenntartásában valamint azt is, hogy tovább támogatásra számíthat az egyetem. Kósa Lajos bejelentette, a választást követően kidolgozzák Pécs hosszú távra szóló fejlesztési tervét, ehhez több százmilliárd forintra számíthat a város.





Kósa Lajos, Páva Zsolt, Pécs polgármestere, Csizi Péter és Hoppál Péter fideszes országgyűlési képviselőkkel közösen tartott sajtótájékoztatót azt követően, hogy áttekintették a Modern városok program keretében megvalósuló pécsi fejlesztések eredményeit.



A politikus elmondta, a Trianon utáni Magyarországon Győr, Miskolc, Debrecen, Szeged és Pécs vált régiós szempontból is meghatározó várossá. A szocializmus bukását követően Miskolc és Pécs szenvedte el a legnagyobb veszteségeket az ipar összeomlásával, az alapvető adottságok tekintetében Pécs van a legkedvezőtlenebb helyzetben.

A városok fejlesztését illetően távlatokban érdemes csak gondolkodni, azt szeretnénk, hogy a város a Kárpát-medence délnyugati részének urbanizációs központjává váljon - fogalmazott a miniszter.

Időarányosan jól állunk Páva Zsolt a sajtótájékoztatón azt emelte ki, hogy időarányosan Pécs jól áll a Modern városok program keretében megcélzott fejlesztések megvalósításában. Hozzátette, a buszközlekedést a szocialista városvezetéstől örökölt helyzet miatt a szakadék széléről állították vissza a helyes pályára, az évente mintegy kétmilliárd forint, ezzel kapcsolatos terhek viselésére a város nem képes, ezért ő is szükségesnek tartja az állam szerepvállalását. Elmondta azt is, a források átcsoportosításból származó összeg jelentős részét elektromos buszok beszerzésére fordítják, amelyek birtokában a költségek jelentősen csökkenthetők.

- Végig kell gondolnunk, hogy a következő harminc-ötven évben ehhez milyen lépésekre van szükség. Nem szabad egyet-kettőt kihagyva nagyot ugorni, mert annak hátulütői lehetnek. Például a kulturális infrastruktúra esetében azt látjuk, hogy a csodálatos Kodály Központ és a Zsolnay Negyed egy négyszázezres város igényeinek felel meg, ezért a működtetésére nem lehet, nem lehet, nem lehetett képes a város, ezért ezt átvállalta az állam.



- A választást követően a város vezetőivel közösen dolgozzuk ki a város hosszú távra szóló fejlesztési tervét, amelynek megvalósítására több százmilliárd forintra számíthat Pécs.

Kétmilliárd kultúrára Csizi Péter az egyetemi fejlesztésekkel kapcsolatban elmondta, rövidesen megkezdi a PTE vezetőivel az egyeztetéseket a továbbiakat illetően. A hallgatói létszámot illetően a várakozások teljesülnek, jelenleg már 4200 külföldi diák tanul Pécsett.

Hoppál Péter a pécsi kulturális intézményekről szólva azt mondta, a város régiós szerepe ezen a területen már kézzelfogható, budapesti, eszéki Kodály-bérletesek is vannak. Bejelentette, az intézmények fenntartására idén már egymilliárd 870 milliót költ az állam, jövőre pedig ez az összeg átlépi a kétmilliárdot.



Kiemelte, a már megkezdett vagy előkészítés alatt álló progamok részeként 76 milliárd forintot fordítanak aZ M60-as autópálya továbbépítésére Barcs felé és az M6-os sztráda meghosszabbítására Bólytól a horvát határig.



Bejelentette, hogy a város egykori ipari és bányászati ingatlanjainak hasznosítására korábban jóváhagyott, csaknem 4,5 milliárd forintos összeget a helyi igényeknek is megfelelően a többi között közlekedés- és infrastruktúrafejlesztésre használhatja fel a megyeszékhely.



A Modern városok program keretében a legnagyobb összeg, 24 milliárd forint az egyetemi fejlesztésekre érkezik.



- A program első üteme már zajlik, azonban már most látható, a második ütemre nem lesz elég ez a pénz. Azt kértem Csizi Pétertől, folytasson tárgyalásokat az egyetem vezetésével, mekkora összegre lesz még szükség, a kormányzat segítségére továbbra is számíthatnak ebben az ügyben is - mondta Kósa Lajos.



Hozzátette, a megyei jogú városok közül csak ötben, köztük Pécsett működteti az önkormányzat a helyi közösségi közlekedést, mindenhol másutt az állam.



- Ez így Pécs esetében sem tartható fent, a kormánynak az a szándéka, hogy ezen változtasson, javaslat készül a megoldásra.