Szeptemberben Pécs és Komló lesz a filmszakma két fővárosa, sztárok is érkeznek

Filmvetítésekkel, a filmszakmát népszerűsítő programokkal és világhírű sztárokkal várják majd a közönséget a két városban.



Nagyszabású filmszemle új helyszínnel, nemzetközi fókusszal - jelentősen bővül a tavalyi, Komlón rendezett Hét Domb Filmfesztivál. A szeptember 3-a és 9-e között megrendezendő filmmustrával egy időben rendezik meg Pécsett a Seven Hills International Film Festivalt (SHIFF) - hangzott el a július 19-i pécsi sajtótájékoztatón, amelyen a fesztivál elnöke és a két város polgármestere mellett a SHIFF-re díszvendégként meghívott ázsiai szigetország, Bahrein küldöttsége ismertette a várható programokat.

- Az idei fesztivál alapjául a tavaly Komlóról indult kezdeményezés szolgál, amelyet idén az akkori külföldi meghívottak bíztatására nagy nemzetközi filmfesztivállá bővítünk. A célunk az, hogy Pécset, Komlót és a térséget minél ismertebbé tegyük külföldön is - e gondolatokkal nyitotta meg a Palatinus

Hotelben tartott sajtótájékoztatót Tóth László fesztiválelnök.

- Amikor tavaly Komlón hollywoodi vendégek jelentek meg, akkor azért mindenkinek

szaporábban vert a szíve - fogalmazott Polics József. A város polgármestere kiemelte, azzal, hogy a fesztivál nemzetközivé fejlődött, Komlót magát is kinőtte; ő pedig örül annak, hogy a két város közötti sokrétű kapcsolat mostantól újabb kulturális elemmel bővül: - A jelenlegi komlói fesztiválnak is lesz egy kisebb nemzetközi „lába": a csaknem kétszáz filmből mintegy húszat külföldről neveztek. A zsűrink

kimondottan erős: az Oscar-díjas rendező, Rófusz Ferenc már másodszor tölti be a zsűri elnökének posztját, s a munkáját Koltai Róbert színész-rendező és Halmy György rendező-forgatókönyvíró segíti majd. Ez garancia a nemzetközi szakma által is elismert értékelésre.



- Rendkívül gyors felfutásnak lehetünk tanúi, hiszen ritkán akad olyan kulturális rendezvény, amely mindössze egy év alatt annyit bővül - nem változik, hanem bővül -, hogy új helyszínt kell választani hozzá - mondta dr. Páva Zsolt, Pécs polgármestere. - Pécsett is nagyon izgalmas kulturális programnak nézünk elébe. A filmművészet és a filmszemle ugyan itt sem példa nélküli, hiszen a 70-es,

80-as években a város adott otthont a Magyar Játékfilmszemlének. Örömteli, hogy ez a művészeti ág most újra Pécsre kerülhet.

A megyeszékhelyen a külföldről - összesen több mint száz országból - nevezett 3.076 alkotásból félszáz versenyfilmet, valamint versenyen kívüli alkotásokat mutatnak be. Azokat a Ragályi Elemér vezette zsűri választotta ki. A Kossuth-, Oscar- és Emmy-díjas operatőr videóüzenetben köszöntötte a sajtótájékoztatón megjelenteket, csakúgy, mint két hollywoodi színész, Kevin Williams és Vernon Wells, akik mindketten jelen lesznek a szeptemberi fesztiválon.



A filmeket Komlón a Színház és Hangversenyteremben, Pécsett az Uránia Moziban, az Apolló Moziban és a Cinema Cityben mutatják be. Emellett számos alkotást vetítenek majd le a pécsi Király utca vendéglátóhelyein kialakítandó úgynevezett Film Kávézókban, a rövid- és werkfilmek pedig a tervek szerint közterületeken, extrém felületeken, „gerillamozikban" is helyet kapnak. A filmünnep egyébként

Pécs teljes történelmi belvárosát átszövi: a városközpont és a Király utca - Széchenyi tér - Ferencesek utcája útvonal a fesztivál időtartamára izgalmas díszletekkel, rendhagyó utcaképpel, köztéri művészeti bemutatókkal és előadásokkal tarkított Nemzetközi Filmutcává alakul.

A SHIFF ideje alatt számos, a filmművészetet, filmszakmát bemutató és népszerűsítő közönségtalálkozóra is sor kerül: az érdeklődők alkotókkal, főszereplőkkel, sőt, nemzetközi (európai, hollywoodi, bollywoodi) és magyar filmes szakemberekkel és sztárokkal is találkozhatnak.



A fesztivál kiemelt vendége a Bahreini Királyság lesz, ahonnan magas rangú küldöttség látogat Pécsre és Komlóra. Az arab ország már a sajtótájékoztatón is képviseltette magát. Mohammed Al Naar, a 'Center of Europe, Center of the World' bahreini ISA Cultural Center sajtófelelőse prezentációjában kiemelte, megtiszteltetésnek veszik, hogy hazájuk nyitottságra, sokszínűségre, integrációra és békére vonatkozó misszióját Magyarországra is elhozhatják. Waheed Al Khan bahreini zeneszerző részleteket mutatott abból a zeneműből, amelyet szeptember 3-án a Kodály Központban a Pannon Filharmonikusok közreműködésével adnak majd elő.