Szeptember közepéig zsákutca lesz a Bercsényi utca

A Munkácsy Mihály utca után szerdától a Bercsényi utcában folytatják a munkát a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. szakemberei, a szennyvíz bekötővezeték építése miatt az utca megközelítése az elkövetkező hetekben korlátozott lesz.



A Bercsényi utca 1-2. között zajló munkálat teljes szélességű útzárat tesz szükségessé ezen a szakaszon, emiatt a környező utcák forgalmi rendje is változik: a munkálatok ideje alatt a Munkácsy Mihály utcából és a Tímár utcából is be lehet hajtani a Bercsényi utcába egészen a lezárt munkaterületig.

Az átmeneti forgalmi rend várhatóan szeptember közepéig lesz érvényben, kérjük, figyeljék a kihelyezett jelzéseket!