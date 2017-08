Százezreket kínált azért, hogy megöljék a feleségét

Kedden tárgyalja a Pécsi Ítélőtábla annak a 45 éves Tolna megyei férfinak az ügyét, aki felesége megöléséért több százezer forintot ajánlott fel ismerősének.

A büntetett előéletű 45 éves férfi 2004-ben házasodott össze feleségével, két évre rá pedig gyermekük született. 2014-re azonban nagyon megromlott a kapcsolatuk, elhidegültek egymástól.

Erről a vádlott beszámolt egyik, szintén büntetett előéletű ismerősének.

2015 márciusában a felesége elköltözött otthonról, ezt a vádlott férfi nehezen tudta megemészteni. Attól is tartott, hogy közös gyerekük felügyeleti jogát is elveszti. Így hát megkérte ismerősét, ölje meg a nőt, majd dobja a testét egy dögkútba. Arra is megkérte, hogy szállítsa külföldre, majd ott hagyja sorsára. Szolgálataiért a vádlott 300-400 ezer forintot ígért ismerősének - a pénzt meg is mutatta neki.

Ismerőse azonban határozottan visszautasította az ajánlatot és megszakított vele minden kapcsolatot.

Első fokon a Szekszárdi Törvényszék a vádlott bűnösségét emberölés előkészületének bűntettében állapította meg és őt 1 év 3 hónap börtönre ítélte azzal, hogy a szabadságvesztés büntetés végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette.

A bíróság elrendelte a férfi pártfogó felügyeletét is, sőt, külön magatartási szabályként előírta, hogy vesse alá magát indulatkezelési terápiának.

A törvényszék ítélete ellen a vádlott és védője fellebbeztek felmentés végett.