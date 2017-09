Stratégiai szövetséggel erősítenek a helyi Takarékok

Három, a régióban meghatározó Takarék egyesül még az idén, amelyek szeptemberben írásban is megerősítették fúziós szándékukat. A tervezett stratégai lépéssel jelentősen erősödik majd piaci szerepük a térségben, amely az ügyfelek számára is számos lehetőséget tartogat.



Fontos jogi lépéssel erősítette meg szándékát a Szigetvári Takarék, a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet és a Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet, így már hivatalossá vált a hármas fúzió a Szigetvári Takarék vezetésével. A szeptemberben megtartott küldött- és (rész)közgyűléseken elfogadták a három takarékszövetkezet egyesülését, amelyek Dél TAKARÉK Szövetkezet néven közösen folytatják tovább működésüket november 30-tól.

A fúzió a takarékszövetkezeti integrációs törekvésekkel teljes mértékben összhangban van, amelynek során az év végéig 12 takarékszövetkezeti hitelintézet jön létre, átalakítva és tovább erősítve ezzel a takarékszövetkezeti szektort. A jelenlegi kiélezett piaci versenyben csak hatékony pénzintézetként lehet helytállni, vélik a szektor szereplői. Ez a felismerés vezetett oda, hogy az országban elindult az integrációs folyamat. A térségben létrejövő Dél TAKARÉK egy mérethatékony, a régióban komoly piaci részesedéssel rendelkező takarékszövetkezetté válik, így nyújtva még magasabb színvonalú szolgáltatást az ügyfeleik számára. A fúziót követően sokkal versenyképesebb ajánlatokkal várják a közel 60 000 lakossági és 12 000 vállalkozói, valamint több mint 120 önkormányzati ügyfelet, akik jelenleg a három takarékszövetkezet valamelyikének szolgáltatásait veszik igénybe.

„Az egyesülés létrejöttével a már most meglévő termékeink mellett új, kedvező ajánlatokkal élhetnek az ügyfeleink, új konstrukciójú hiteleket vehetnek igénybe, de a kiszolgálás és az elérhetőség terén is változás várható, hiszen a fiókhálózatunk jelentősen szélesedik: ügyfeleink 6 megyében, közel 50 fiókunkban intézhetik pénzügyeiket. Mindemellett az ügyintézés még kényelmesebb és gyorsabb lesz. A Dél TAKARÉK nem csak a lakossági, hanem a vállalkozói és önkormányzati ügyfelek igényeit is szem előtt tartja, akik számára további lehetőségek kapuját nyitjuk meg azáltal, hogy a megnövekedett tőkének köszönhetően nagyobb hitelezési volumenre lesz lehetőségünk." - mondta Osztrogonácz Gábor, a Szigetvári Takarék elnök-ügyvezetője.

„A hatékonyságunk javulásából adódóan a jelenleginél is bátrabban vesszük majd fel a versenyt a többi pénzintézettel, lépést tartva a digitalizációval, de megőrizve a ránk jellemző személyes, közvetlen kiszolgálást" - egészítette ki az elhangzottakat Dr. Gyarmatiné Szentes Anikó. Az egyesült takarék tehát a nagyobb mérete ellenére továbbra is egy rugalmas, gyors, a régióval együtt élő, ügyfeleit jól ismerő szervezet lesz, amely biztosítja számukra a kiemelkedő biztonságot és a korszerű szolgáltatásokat.