Stratégiai irányító testület segíti Pécs vezetését, Csizi Péter irányításával

A feladat lesz, több mint eddig volt - mondta a Pecsma.hu megkeresésére Csizi Péter, akit szerdán este választott elnökévé a Fidesz-KDNP pécsi frakciószövetsége - írja a pecsma.hu.



Egy stratégiai irányító testület segíti a jövőben Pécs vezetését, amelynek célja, hogy a város kellőképpen helyt tudjon állni a település előtt álló feladatok ellátásában, a pénzügyi kihívásoknak jobban meg tudjon felelni, és a helyi gazdaság megerősödése is új lendületet vehessen - tudta meg lapunk.

Szerdai ülésén döntött a Fidesz-KDNP Frakciószövetség pécsi városi képviselőcsoportja arról, hogy a város irányítását immáron egy új, stratégiai kérdésekben a döntéseket előkészítő, de sok esetben döntéshozó elnökség segíti a jövőben. Információinkat, miszerint a testületnek a polgármesteren és az alpolgármestereken kívül tagja lesz Pécs két egyéni körzetben megválasztott országgyűlési képviselője, Csizi Péter és dr. Hoppál Péter, lapunknak megerősítette az elnökké is megválasztott Csizi Péter.

- Egy új politikai szakasz kezdődik a város irányításában. Közös erővel segíteni a város működését, szorosabbra fűzni a viszonyt a városirányítás és a kormányzati szinten folyó tárgyalásokban oroszlánrészt vállaló parlamenti képviselők között, és sokkal határozottabban bevonni a mindennapok gondolkodásába a város gazdasági és szellemi életének szereplőit - mondta Csizi lapunk kérdésére

Mint mondta, Európában elkezdődött a 21. század versenye, amely új kihívásokat tartogat a regionális központok, így Pécs számára is. Ha ebben a versenyben sikeresek akarunk lenni, akkor közös gondolkodásra, határozott döntésekre, lépésekre, új megoldásokra van szükségünk. A most megalakult testület ezt hivatott szolgálni. Gyorsan és határozottan lezárni a múltat, akár a gazdasági ügyeket is, és nekilátni a jövőnek, a holnapnak. A közelgő választások, Pécs pénzügyi tennivalói, és az uniós fejlesztési források lehívásának finise kikényszerítette egy a város működését dinamizálni képes testület létrehozását. A jövőnk szempontjából meghatározó esztendők előtt áll Pécs - mondta.

- Fontos ügyeket kell tárgyalnunk, előkészítenünk, megvitatnunk. Itt van például az egyetem jövőbeli szerepe. Tudjuk, nagyszerű múltja van. Éppen most ünnepeljük, ám a jövőt közösen kell kialakítanunk, és a mi célunk az, hogy az egyetem - a szellemi mellett - gazdasági motorja is legyen a városnak. Sokkal inkább, mint eddig volt. Hogy csak egyet említsek, járuljon hozzá nagyobb mértékben a város fellendüléséhez, gazdasági megerősödéséhez. A város és a kormány mindig nagy mértékben támogatta a PTE-t, elérkezettnek látszik az idő hogy gazdaságilag is magasabb szinten profitáljanak a pécsiek ezen intézményük ittlétéből.

Csizi Péter kitért arra, is, hogy szinte azonnal át kell tekinteni a város hosszú távú működését, kezelni kell a gazdasági problémákat, át kell tekinteni a Pécs kulturális életét befolyásoló intézmények, szakterületek működését, és persze új, hatékony megoldásokat kell alkalmazni a mindennapok működésében. A város karbantartásában, takarításában, gondozásában is.

Csizi kiemelte: "Arra is nagy hangsúlyt kell fektetnünk, hogy nemsokára, Pécstől 100 kilométerre, Pakson, egy háromezer milliárd forintos beruházás zajlik az atomerőmű bővítése kapcsán. Ebben Pécsnek szerepe kell legyen, ezért hamarosan meg is fogom keresni Süli miniszter urat."

- Új lendületet kell venni, van tennivalónk bőven! Az új, a város irányítását segítő testület ezért jön létre - jelentette ki a képviselő, aki hangsúlyozta: minden szereplő, így a polgármester és az alpolgármesterek is megőrzik az új struktúrától függetlenül minden jogkörüket.