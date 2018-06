Sok százan énekeltek együtt Pécsett és Bólyban német népdalokat

A magyarországi német népdalkincs megmentése és továbbörökítése volt a célja annak az országos méretű flasmob-akciónak, amelyre az országos német önkormányzat több intézményének kezdeményezésére, illetve szervezésében került sor.



A becslések szerint mintegy 7500 gyermek, fiatal és felnőtt erősítette a most első ízben szerveződött akciót, melynek a lényege az volt, hogy egyazon napon minél többen adjanak elő nyilvános helyeken néhány dalt a Magyarországi Német Pedagógiai Intézet (UDPI) által összeállított népdalcsokorból. Az eseményre a már évek óta a Zentrum (Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, valamint Könyvtár) által meghirdetett TrachtTag-on, azaz a német népviselet napján került sor, amikor országszerte amúgy is sokan díszítik hétköznapi öltözéküket a „sváb" viseletük egy-egy darabjával.

- Az akció kiváló lehetőség arra, hogy megmutassuk: összetartozunk és felelősségünknek érezzük a népdalkincsünk megőrzését. A közös éneklés-zenélés korosztálytól függetlenül fejleszti a személyiséget, felszabadít, örömet szerez és élményekkel gazdagít - Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke e szavakkal biztatta a nevelési-oktatási intézményeket és kultúrcsoportokat, hogy minél többen csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

A pedagógiai intézet honlapján tette közzé a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont énektanárai segítségével összeállított repertoárt: öt-öt német dalt ajánlottak az óvodásoknak, az alsó, illetve felső tagozatos iskolásoknak, a középiskolásoknak, valamint a felnőtteknek, amelyeket azok óvodai foglalkozások, iskolai tanórák vagy egyesületi összejövetelek alkalmával tanultak meg.

A Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felhívására több mint ötszázan daloltak együtt: - A 250 felső tagozatos tanulóból álló, tanárokkal kiegészült és zenetanárok által vezényelt, rögtönzött kórusunk az iskolaudvaron énekelte el a „Muss i denn..." kezdetű, ismert német népdalt; az előadást harmonikakíséret tette még szebbé - meséli Győriné Meiszter Katalin némettanár, a baranyai kisváros német önkormányzatának elnöke. - Az alsó tagozatunkon tanuló 180 gyermek a tanítókkal együtt az óvodaudvaron, a hazájukból elűzöttek emlékművénél, a helyi kulturális központ előtt, valamint a Batthyány téren adott elő öt-öt dalt. Csodálatos élményt nyújtott, ahogy a pici ovisok, a helyi német kör tagjai és bólyi lakosok is csatlakoztak a megmozduláshoz. Igazi közösségi élmény volt!

- Sejtettük, hogy az akció már első alkalommal eléri a célját, hiszen anyagi ráfordítást egyáltalán nem igényelt, időt és energiát pedig bárki szívesen áldoz, ha a nemzetisége kultúrájának ápolásáról van szó - fogalmazott Weigert József ötletgazda, a pedagógiai intézet vezetője és a pécsi német iskolaközpont tanára. - Már most azon gondolkozunk, hogyan lehetne a jövőben még tovább fejleszteni a kezdeményezést. Azt tervezzük, hogy az ajánlott népdalcsokrokat minden évben újabb két-két dallal bővítjük. Ezt különösen azért tesszük, hogy a gyermekeink az óvodában és az iskolában az évek során sok új éneket tanulhassanak meg. Hisszük ugyanis, hogy a német nemzetiségi önazonosság-tudatuk fejlődéséhez a népdalok ismerete is nagyban hozzájárul. Azzal pedig, hogy újabb és újabb dalokat tanulnak meg, a német nyelvismeretük bővülése mellett a csodálatos, de sajnos már kihalófélben lévő nyelvjárásainkkal is találkoznak. A produkciók zenével-tánccal történő színesítése, valamint a nemzedékeket összekapcsoló közösségi élmény pedig a hab a tortán.

A „Stimmen wir an!" („Csendüljön a nóta!") akció a Koch Valéria Iskolaközpont és a Magyarországi Német Pedagógiai Intézet kezdeményezésére, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a Zentrum együttműködésével valósult meg.