Sikert aratott a cigány népi oratórium Pécsett

Valaha madarak voltunk - ezt a címet viselte az a nagyszabású zenei előadás, amelynek december 19-én este adott otthont a pécsi Kodály Központ. A helyi Gandhi Gimnázium fenntartójának főszervezésében cigány népi oratóriumot állítottak színpadra.



A produkció e népcsoport egyik eredetmondájára épült, amely szerint madarakból lettünk emberekké. Különböző társadalmi csoportokba tartozó, rangos fellépők tárták fel a cigány/roma kultúra sokszínűségét, értékeit, autentikus világát.

- Ez a ma este a hitről is szól - a reménységről, hogy az egymás mellett élést együttélésre tudjuk változtatni - mondta köszöntőjében az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára. Langerné Victor Katalin kitért arra, hogy bár a nemzetiségek és a zenéjük része a mindennapjainknak, értékálló, de ugyanakkor változatos is, mindig tud újat és újat adni. Ilyen újdonság ez a Gandhi Gimnáziumhoz kapcsolódóan szervezett cigány népi oratórium is, melyben a cigány nyelv, népzene és a klasszikus zene egyaránt benne van, s amely egyszerre szól a nyitottságról, a kíváncsiságról, egymás megismeréséről és az elfogadásról.

Dr. Lakner Tamás, a PTE Művészeti Kar dékánja a produkció apropóján az egyetem és a Gandhi jó kapcsolatát is megemlítette. Emellett kiemelte, hogy a zenei előadásban nagyon sokféle ember táncol és zenél majd együtt a színpadon, és éppen ez az advent üzenete is: hogy sokfélék vagyunk, de együtt tudunk lenni.

A két köszöntő után jelentették be, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának nemzetiségi kitüntetését, a Faluhelyi Ferenc-díjat ebben az évben dr. Orsós Annának ítélték oda.

A PTE Romológia és Nevelésszociológiai Tanszékét vezető egyetemi docens Decsi István alpolgármestertől vette át az elismerést, majd rövid beszédében azt az ígéretet fogalmazta meg, hogy ezután is védi és őrzi majd a beás nyelvet, és azon dolgozik, hogy minél többen megismerjék azt a beás kultúrával együtt.

Végül az est főszervezőjének képviseletében Virág Bertalan lépett a mikrofonhoz. A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, hogy a cigány kultúra segítségével igyekeznek hidat építeni a különböző társadalmi csoportok, nemzetiségek és emberek közé.

A beszédeket követő zenei előadás Indiától Magyarországon át Spanyolországig 14 országból vonultatott fel ott jellemző cigány/roma zenéket, főleg beás és lovári nyelven. A színpadon közel kétszáz fellépő muzsikált, táncolt, énekelt így, noha közülük szinte minden második nem ehhez a nemzetiséghez tartozik. A szereplők sorában ott volt például az EtnoRom, a Kanizsa Csillagai, a PTE Táncegyüttes, a SziRom Szimfonikus Roma Zenekar, a VoiSingers, valamint a főszervező büszkesége, a Gandhi Hagyományőrző Együttes is.

A színpad fölött hatalmas kivetítő szolgált plusz információkkal az egyes országokról, valamint színesítette a zenei előadást videók és animációk segítségével. Mindez a színvonalas zenés-táncos- énekes produkciókkal együtt kivételes hangulatot teremtett, melyet a közönség végül vastapssal jutalmazott.

A Valaha madarak voltunk című előadás fővédnöke Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, a védnökei pedig Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora, dr. Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere, valamint Virág Bertalan, a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója voltak. A főszervező Gandhi Gimnázium Kft. mellett, társszervezőként a PTE működött közre.