Ritka pillanat: hatvanéves osztálytalálkozót szerveztek egy pécsi általános iskola volt diákjai

Az egykori Pécsi Szabadság-úti Általános Iskola lányokból álló osztálya szervezett találkozót szombaton az Angster József szakképző iskolában. Az összejövetel nagyon jó hangulatban telt, a ma már hetven év feletti hölgyek néha elérzékenyülve, de boldogan meséltek az emlékekről.



Folyamatosan érkeztek a hajdani tanulók szombaton délelőtt a megbeszélt helyszínre, volt, aki kissé félve, attól tartva, hogy nem fogja felismerni régi osztálytársait (vagy őt nem ismerik meg). Sajnos már nem mindenki tudott megjelenni, a harmincöt fős társaságból tizenhárman vettek részt a szombati eseményen.

Az idős korral sajnos sok probléma és betegség jár együtt, amiket megtörve meséltek egymásnak a hölgyek, ám nem tartott sokáig a szomorkodás, hamar derűs lett a hangulat. A társaság egy nagyobb asztal köré ült le, és sorban hallgatták meg egymás történeteit.

Mindenki szívesen emlékezett vissza az általános iskolai évekre, bár szóba került az is, hogy mennyire sajnálatos eset volt az iskola lebontása , hiszen az lett volna az igazi, ha ott találkozik az osztály. A névsorolvasást követően mindenkiben tisztázódtak a nevek, s ezekkel együtt újabb emlékek is előjöttek. Többen beszámoltak a nem megjelent egykori osztálytársaikról is, alig volt olyan ember, akiről ne tudtak volna mesélni.

A résztvevők közül van, aki még ma is dolgozik, ráadásul orvosként. Van köztük jogász, tanár, gyógyszerész, óvónő, igazgató és mérnök is, viszont ők többnyire már nyugdíjba vonultak. Mindenki büszkén mesélt gyermekeiről, unokáiról és a családi történetekről.

Nem semmi sztorik hangzottak el, egyikük negyvenkét országot is bejárt a férjével, míg van, aki tengerészkapitányba szeretett bele , s azóta is együtt hajóznak az élet tengerén. Felelevenedtek a régi barátságok, s egy vers is szóba jött, amelyet azért szeretett meg az osztály, mert egyikük beadta, hogy ezt ő írta, végül kiderült, hogy valójában Goethe műve volt.

Bő egy órát töltöttek együtt a résztvevők, majd a beszélgetés után egy étteremben folytatódott a trécselés. Nagyon boldogok voltak, hogy létrejöhetett a régóta várt találkozó, s tíz év múlva ismét terveznek egyet.

A Pécsi Szabadság-úti Általános Iskola tanulói (1949-1957):





Első sor, balról jobbra:

Kovács Edit, Gerecs Anna, Erdélyi Zsuzsa, Karczagi Katalin, Lőrinc Erzsébet, Kerese Hanna, Vidolovits Zsuzsa, Etli Mária, Kuti Zsuzsa, Lengyel Ágnes, Bojtor Ágnes

Második sor, balról jobbra:

Dér Éva, Molnár Lívia, Kónya Gizella, Bükkösi Mária (igazgatóhelyettes), Nagy Béla (igazgató), Török Gézáné (osztályfőnök), Gács Éva, Nemes Erika, Rafalszky Katalin

Harmadik sor, balról jobbra:

Sámson Zsuzsa, Frank Ilona, Wein Alice, Szabó Éva, Varga Judit, Keserű Éva, Ágoston Ilona, Rabovszky Ibolya, Pálmai Éva, Nyárády Éva

Negyedik sor, balról jobbra:

Garáni Margit, Turonyi Edit, Pakucs Réka, Palatinszky Mária, Trapp Ilona, Vojcsek Magdolna, Szárnyasi Erzsébet (tablón nem szerepel: Gulyás Mária)