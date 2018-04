Rengeteg pécsi nyomozott a Detektív Hétvégén, izgalmas rejtélyeket oldottak meg

A napokban Pécsett is bemutatkozott a Rejtélyek Háza program, rengetegen vettek részt és nyomoztak a pécsi Detektív Hétvégén.

A Rejtélyek Háza 2013-ban kezdte meg a működését, az ötletgazdák egyik alapelve az volt, hogy egy mozijegy árából hozzák ki a legtöbbet. Szabadulószobákkal indultak - és mellette szabadtéri nyomozós játékokkal, logikai feladatokkal is készültek az érdeklődőknek.



Később új szintre emelték a „City quiz" programot és kitalálták a krimi városnézést. Ez lett a Rejtélyek Városa, az ország első, komoly, városi krimi élményprogramja. Később újabb családtag született, a Rejtélyes Vacsora.

Céljuk, hogy egy összetett, egész estés programot tudjanak nyújtani. Szeretnék elérni, hogy a vendégek kimozduljanak a négy fal közül, ismerkedjenek egymással és közben izgalmas élményekkel gazdagodjanak.

Fél éven belül, a visszajelzések és igények alapján a szervezők elkészítették a Hotel Krimit is. Ez egy új generációs, élő logikai játék: ötvözi a közkedvelt szabadulószobák logikai feladatait a krimi játékok vérbeli nyomozási élményével, így egy komplex, fordulatokkal teli játékban vehetnek részt a vendégek. A program dupla izgalmat rejt magában: kinyitni az összes zárat és megoldani a csavaros bűnügyet.

Nemrégiben Pécsett is elindult a játék, a pécsi érdeklődők a Detektív Hétvégén vehettek részt. A program lényege az volt, hogy a szabadban, a városban barangolva fejthettek meg a játékosok különböző feladványokat egy gyilkossággal kapcsolatban. A feladványok össze voltak kapcsolva pécsi nevezetességekkel, mint például a Pécsi Nemzeti Színház, a Hunyadi-szobor, vagy az Irgalmas Rend temploma . A játékosok kicsit átszellemülve egy nyomozó bőrébe bújva deríthettek fényt egy rejtélyre úgy, hogy közben logikai feladatokat oldanak meg.

A kétnapos programon több mint négyszázan vettek részt. Köztük voltak fiatalabbak, idősebbek, csoportban, vagy éppen egyedül érkezők is.

A szervezők elárulták, hogy a jövőben is terveznek hasonló programokat Pécsett, a Detektív Hétvégével mutatkozott be a társaság. Az érdeklődők innentől kezdve tehát városunkban is elérhetik a játékokat, mindössze jelentkezniük kell a www.rejtelyekhaza.hu weboldalon.