Rendőrlámpát Nagyárpádnak! Aláírásokat gyűjtenek a kereszteződés biztonságossá tételéért

Ahogy nőtt a lakosság, úgy nőtt a forgalom

Mind Kozármisleny, mind pedig Nagyárpád lakossága jelentősen emelkedett az elmúlt években, sokan közülük autóval közlekednek. Emiatt is vált egyre veszélyesebbé a kereszteződés. Az 57-es úton a teherautó-forgalom is jelentős, sőt, nyáron viszonylag gyakran találkozhatunk traktorokkal is.