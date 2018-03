Polics József: ha a DK jelöltje nyer, ellepik a migránsok a várost - El a kezekkel Komlótól!

Amennyiben a Demokratikus Koalíció jelöltje, Nagy Ferenc nyeri meg a választást a Komlót is magában foglaló választókerületben, az üresen álló, olcsón megvásárolható lakásokba migránsokat telepítenének, hívta fel a figyelmet a város polgármestere, Polics József. A fideszes politikus hozzátette, ebben az esetben a komlóiak életveszélyben lesznek.

- A választási kampány hajrájában vagyunk, eddig nem nagyon vettem részt benne, most azonban eljutottam egy olyan pontra, hogy muszáj megszólalnom - mondta keddi sajtótájékoztatóján Polics József, Komló polgármestere. - A komlóiak biztonsága forog ugyanis kockán.



A polgármester kifejtette, 2002 óta most először fordul elő, hogy egyetlen baranyai választókerületben, így Komlón sem indul szocialista jelölt, akikkel korábban komoly csatákat vívott. Szerepüket viszont átvették a Gyurcsány-párt, a DK jelöltjei, Komló esetében Nagy Ferenc.



- Gyurcsány és pártja jelöltje életveszélyes Komlóra nézve - szögezte le Polics József. - Gyurcsány korábban a migránsokról szólva azt mondta, ünneplő tömeg érkezett hozzánk, Molnár Csaba pedig azt, akkor lenne boldog, ha sokkal többet be tudnánk fogadni. A DK-komlói jelöltje pedig most azt, hiba volt megépíteni a műszaki határzárat, helyette például az egészségügyet kellene rendbe tenni. S ez a jelölt indul Komlón!



A polgármester hozzátette, Gyurcsány mindig szembe ment a magyarokkal, most is magyarok érdeke ellen kampányolt, amikor el akarta venni a határon túlra rekedtek szavazati jogát. Úgy fogalmazott, amikor 2015-ben elözönlötték a migránsok az országot s vele Baranyát, Gyurcsány akkor is szívesen fogadta őket.



- Sok minden elhangzott, hogy hol kellene elhelyezni őket, például üresen álló laktanyákban. Amikor azt hallottam, hogy üres lakásokba, akkor felállt a hátamon a szőr. Mindenki tudja, hogy Komlón sok ilyen van és olcsón meg is vásárolhatók. Ha a DK jelöltje nyerne, a nyilatkozatiak alapján megvásárolnák azokat, és migránsokat telepítenének a városba. Életveszélyben vagyunk, el a kezekkel Komlótól!



Polics József felidézte, mekkora riadalmat okozott a városban, amikor néhány éve - teljesen legálisan - távol-keleti országból származók vásároltak meg Komlón 16 lakást. Ők jogszerűen érkeztek, nem rontottak rá a városra, mint a migránsok tennék azt.



- Mi eddig azért dolgoztunk, hogy Komló fejlődjön és biztonságos legyen, most pedig veszélyben van - zárta gondolatait a polgármester.