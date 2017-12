Plüss maciért élő macit: kiosztották az összegyűjtött játékokat a gyerekeknek

A Pécsi Állatkert 'Plüss maciért élő macit' elnevezésű jótékonysági játékgyűjtésén összegyűjtött adományokat osztotta ki kedden dr. Őri László Pécs alpolgármestere, Siptár Dávid, az állatkert ügyvezető igazgatója, Oszoli Dénes önkormányzati képviselő, valamint Herbert Gábor a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület elnöke.



Az idei évben, hagyományteremtő módon a pécsi önkormányzat, a Pécsi Állatkert és a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete advent első vasárnapján jótékonysági adománygyűjtést szervezett. Azok, akik december 3-án a ellátogattak a Pécsi Állatkertbe és egy jó állapotban lévő ajándékot vittek magukkal, 500 forintért válthattak belépőjegyet a zoo-ba. Az összegyűlt ajándékokat a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvodában adták át a rászoruló gyerekeknek.

Dr. Őri László, Pécs alpolgármestere hangsúlyozta, hogy az önkormányzat és a Pécsi korábban is tett gesztusokat a gyermekek, családok irányába. A Zoo például 2016 nyarán együttműködést kötött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya Megyei Kirendeltségével. Az együttműködésnek köszönhetően 1000 olyan gyereknek nyílt lehetősége térítésmentesen meglátogatni a parkot, akik

önerőből nem, vagy csak nehezen jutottak volna el az állatkertbe.

- Az állatkert játékgyűjtő akciójára a pécsi lakosok olyan sok ajándékot adtak össze, hogy ebből több helyre is juttatunk. Az egyik hely itt a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Már az elmúlt évben is lehetőségünk volt segíteni az iskola tanulóit ruha adományokkal és ingyenes színházjeggyel. 2017-ben az akció keretében szerencsére annyi ajándék gyűlt össze, hogy a játékok egy részét a Nagycsaládosok Országos Egyesületének kalocsai kirendeltségének adták- mondta Herbert Gábor, a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesületének elnöke kedden.

- Azzal, hogy a Pécsi Állatkert felújításra került és egy európai mércével is modern intézményként működhet, kötelességünk, hogy a természetvédelem üzenetét minél több ember számára elérhetővé tegyük és az állatkert sikerei a pécsiek számára is örömet jelentsenek - hangsúlyozta Siptár Dávid, a Pécsi Állatkert ügyvezető igazgatója. Hozzátette, hogy a Pécsi Tankerülettel kötött megállapodásuk értelmében több száz pécsi és Pécs környéki kisiskolás is részt vehetett ingyenes zoo-pedagógiai

foglalkozásokon.

- A 'Plüss maciért élő macit' elnevezésű adománygyűjtés során bebizonyosodott, hogy az állatkert látogatói is örömmel állnak a jó ügy mellé és az ő segítő közreműködésükkel lehetett igazán sikeres ez az akció - zárta Siptár Dávid.