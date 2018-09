Pizsamapartit tartanak a Pécsi Állatkertben, általános iskolásokat várnak

Az országban először a Pécsi Állatkert rendez ottalvós programot. A Da Vinci TV-vel partnerségben szervezett esemény a szórakozva tanulás, élménytanulás mottó köré épül. Szeptember 29-én általános iskolásokat várnak az éjszakai kalandokra.

Az évek óta népszerű Da Vinci Kids Pizsamapartik a kisiskolások számára az élmények kifogyhatatlan tárházát jelentik. A TV-csatorna tematikájához igazodó intézményekben szervezett ottalvós programokon a résztvevők élményeken keresztül ismerkednek meg a helyszínek témáival. Régészkalandok a Nemzeti Múzeumban, filmtrükkök a Korda Filmparkban, Római Birodalom az Aquincumi Múzeumban - számtalan bevált tematika. Szeptember végétől egy új helyszínen, a Pécsi Állatkertben lehet éjszakázni zárás után a résztvevőknek.

„A Da Vinci TV az élménytanulást már több, mint két éve különleges helyszíneken hozza el a gyerekek számára." - mondja Ferdinand Habsburg, a Da Vinci Media ügyvezető igazgatója. "A programon a gyerekek nem mindennapi élményeken keresztül szereznek új tudást. Örömünkre szolgál, hogy magyarországi munkatársaink munkájának eredményeként új partnerünk, a Pécsi Állatkert is értékeli a kezdeményezésben rejlő pozitívumokat." - teszi hozzá.

A Pécsi Állatkert az első az országban, ahol ottalvós éjszakai programot szerveznek. A gyerekek éjjel zseblámpával kalandoznak, kincsek után kutatnak, és testközelből ismerik meg a világ élőlényeit. Állatsimogatás, játékos állatetetés, bátorságpróba várja őket, ráadásul olyan helyekre is bekukkanthatnak, ahová látogató még nem tette be a lábát. Az élő állatok mellett különböző állati származékokat (kígyóbőr, madártojás, tollak...) is megérinthetnek, valamint az állatkert zoopedagógusai megismertetik őket az Akvárium-Terrárium lakóival, emellett játékos etetéssel vezetik rá őket a jávai lövőhalak érdekes táplálkozási szokására. A gyerekek kis ízelítőt kapnak a gondozók munkájából is, és érdekes kulisszatitkokra derül fény. A programot egy állatkerti éjszakai séta és egy zseblámpás éjszakai bátorságpróba zárja, melyben az Állatkert legfrissebb újdonságaival is megismerkednek a résztvevők. A kalandokat követően a „pizsamás felfedezők" az állatkert Akvárium-Terráriumában töltik az éjszakát.

Az Állatkert Akvárium- Terrárium részlegének újdonsága egy érdekes kiállítás, mely bemutatja, milyen mértékben szennyezi az ember a tengert. A miniatűr, szennyezett tengerrészletet ábrázoló akváriumban egyaránt találkozhatunk eldobált üvegekkel és műanyag palackokkal, elszabadult halászhálókkal, elhagyott békatalppal és különböző műanyag hulladékokkal. Az új, szemetes akvárium célja, hogy bemutassa, hogy a különböző hulladékokból mennyi jut be naponta a tengerbe.

Ugyanitt található érdekesség az új medúzás akvárium, melynek 12 fiatal füles medúza a lakója. A füles medúza, angol nevéből fordítva holdmedúza vagy holdfénymedúza világszerte megtalálható a tengerekben és az óceánokban. Emellett 12 példány sávos nyílméregbéka költözött az Akvárium-Terrárium nyílméregbékás terráriumába. A sávos nyílméregbéka (Phyllobates vittatus) Közép-Amerikában őshonos kétéltűfaj. A szabad természetben kizárólag Costa Ricában, a Dulce öböl környékén fordul elő. Kis testű nyílméregbéka, maximális testhossza 3,2 cm. Mivel a mi példányaink még nagyon fiatalok, ők ennél is kisebbek, teljes méretük elérésére még várni kell.

Nemrégiben különleges, új kiállítással gazdagodott a Pécsi Állatkert: az új bemutatóban a Mecsek egykori élővilágát ismerhetik meg a látogatók. A kiállítás több földtörténeti koron is átível, több fontosabb élőlénycsoportot is bemutatva. A látogatók többek között megismerkedhetnek a Jura időszaki tenger élővilágával, a földtörténeti középkor lábasfejűivel (ammonites). Az egyes lelőhelyek anyagai alapján kerülnek bemutatásra az elmúlt 8 millió év kihalt, nagy testű emlős ragadozóinak maradványai, többek között látható a barlangi medve, a barlangi hiéna és a kardfogú macska kövületei. A ragadozók mellett a nagy testű növényevők csontjai is bemutatásra kerülnek, pl. a gyapjas orrszarvú, a sztyeppi bölény, az őstulok és az ősló maradványai. Érdekesség a miocéntől a plesztiocénig a területen élt ormányosok kövületeinek bemutatója, ahol többek között a kapafogú őselefánt, a masztodon és a mamutok fogai, agyarai és végtagcsontjai láthatók. Az "Ősállatok a Mecsekből" nevet viselő őslénykiállítás az EFOP-3.3.6-17-2017-00011 "Mecseki természettudományi élményközpont fejlesztése" elnevezésű pályázat keretein belül került megvalósításra.

Szintén nagy attrakció az AR látványosság. Az állatkertben elszórtan található markerek segítségével a látogatók okoseszközein őslények jeleníthetők meg. Az alkalmazás nem csak megjeleníti az állatokat, hanem információkat is közöl róluk. Az alkalmazásban szereplő lények egytől-egyig Kárpát-medencei fajok: Ajkaceratops Kozmai, Bakonydraco Galaczi, Coelodonta antiquitatis, Hipparion/Hippotherium sp., Homotherium Latidens, Hungarosaurus Tormai, Komlosaurus carbonis, Mammuthus primigenius, Pannoniasaurus inexpectatus, Rudapithecus hungaricus.

A Da Vinci Pizsamaparti sorozat igazi tehát kuriózum a vagány gyerekeknek és nem mellesleg egy értékes este a szülőknek. A felfedezés és a titkos éjszakai kalandok öröme már előre lázba hozza a gyerekeket, az ismeretterjesztő játékok, feladatok a közös örömet, a kiállítóhelyek pedig a tematikát adják. Nincs is annál jobb, amikor a gyerekek a saját élményükből táplálkozva kezdenek el észrevétlenül tanulni, érdeklődni egy terület iránt és ehhez mindig csak egy jó szikra, egy érdekes helyszín, egy jó múzeumpedagógus és egy jó műsor épp elég.