Péterffy visszavett a lendületből, plázázni és horgászni szabad lesz hétvégén Pécsett

Szombaton és vasárnap ismét a polgármesterek dönthetnek a kijárási korlátozások szigorításáról. Péterffy Attila, Pécs polgármestere közleményben jelentette be, ezúttal is él ezzel a jogával, ám a korábbinál lazább szabályozást vezet be.

"Mint ismert, elsőként ilyen jogkört a húsvéti ünnepet megelőző éjjel kaptak a települések vezetői, azt megelőzően nem volt ilyen lehetőségük. Pécs Megyei Jogú Város polgármestereként a rám ruházott felhatalmazással élve a húsvéti időszakra lezártam a forgalmas pécsi parkerdőket és pihenőhelyeket.

Akkor rendkívül rövid idő állt rendelkezésre, pár óra alatt kellett döntést hozni. Az idő rövidsége miatt csak a teljes körű és szigorú szabályozás bevezetése volt lehetséges.

A miniszter által ma bejelentett ismételt jogkörátadást követően a húsvéti hétvégén bevezetett korlátozások tapasztalatai alapján és a hatóságokkal való egyeztetést követően az előttünk álló hétvégén (április 18-a és 19-e) az alábbi pécsi közterületek lezárását rendelem el:

- Tüskésréti szabadidőpark és annak parkolója

- Mandulás játszótér és annak parkolója

- Malomvölgyi szabadidőpark és annak parkolója

- Tettye park és parkoló

Az előző, hosszú hétvégi szabályozáshoz képest változás továbbá, hogy a Malomvölgyi tó és Kökényi tó területét felkereshetik horgászok. A területen azonban legfeljebb annyi horgász tartózkodhat, amennyi hivatalosan kijelölt horgászhely van. Fontos, hogy nekik is be kell tartaniuk a szociális távolságtartásra vonatkozó szabályokat.

Összehasonlításképp a húsvéti hétvégén a következő helyeken voltak korlátozások:



- Tüskésréti szabadidőpark és annak parkolója

- Mandulás játszótér és annak parkolója

- Malomvölgyi szabadidőpark és annak parkolója

- Éger-völgyi parkerdő és annak parkolója

- Tv-torony alsó és felső parkolója

- Lapis-tetőnél lévő parkoló

- Tettye park és parkoló

A Biokom Nkft. ezzel párhuzamosan lezárta a Mecseki Parkerdő teljes területét.

A húsvéti hétvégén az Árkád és Pláza esetében is élt a korlátozás jogával, ezért a patika, drogéria és az élelmiszerboltok kivételével minden üzlet bezárását elrendeli.