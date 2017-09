Pécsi közreműködéssel kiállítás nyílik a Varsói Királyi Várban

A magyar festészet egyik jelentős korszakát bemutató, reprezentatív, több mint száz festményt felvonultató tárlat nyílik 2017. szeptember 23-tól a Varsói Királyi Vár Múzeumában Magyar Modernizmus Magyarországon 1900-1930 címmel.



A nagyszabású kiállítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium - Balassi Intézet, a Varsói Magyar Kulturális Intézet, a pécsi Janus Pannonius Múzeum és a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria együttműködésével, a Varsói Királyi Vár Múzeum aktív közreműködésével valósul meg.

Ahogy a Balassi Intézet sajtóanyaga fogalmaz: „A Lengyelországi Magyar Kulturális Évad másféléves programsorozatának zárásaként tekintheti meg a lengyel közönség a magyar kultúra egyik virágkorát idéző, Modernizmus Magyarországon 1900-1930 című képzőművészeti kiállítást. A tárlat elsősorban a Nyolcak alkotásaira épül, amelyek a 2010-es pécsi Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozatban már kimagasló sikert arattak: a baranyai tárlat után több tízezren látták a műveket Budapesten a Szépművészeti Múzeumban, Bécsben a Kunstforumban, majd 2014-ben Párizsban, a Musée d'Orsayban.

A magyar modernizmus mesterműveit felvonultató több mint száz műalkotást most a lengyel közönség is megtekintheti a varsói királyi várban. A művek döntően a Janus

Pannonius Múzeumból és a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galériából érkeztek, de kölcsönzött műveket a kaposvári Rippl-Rónai, a tatai Kuny Domonkos, a

székesfehérvári Szent István Király és a szentendrei Ferenczy Múzeum is.

A kiállítás szakmai felelőse a pécsi Janus Pannonius Múzeum, amelyben a XX. századi modern magyar képzőművészet legjelentősebb gyűjteménye található.