Pécsi kisdiákok nyerték az ország tehetségversenyt - A Föld megmentésére vállalkoztak!

Hagyományosan, immár harmadszor rendezte meg a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja (MCC FIT) országos tehetségversenyét, a FIT Kalandot, melyet 2020-ban a pécsi Természetkalandorok nyertek.

A csapat tagjai a pécsi Apáczai Nevelési Központ 1. Sz. Általános Iskolájának három diákja, Tar Emese, Schiberna Tamara, Nagy Kíra (címlapképünkön), a versenyről iskolájukban értesültek.

A FIT Kaland Országos döntő múlt pénteken, május 15-én, ezúttal - rendhagyó módon - online keretek között zajlott, országosan hét régió részvételével.

A versenyzők rendkívül színvonalas prezentációit követően a szakértő zsűri a pécsi csapatot hozta ki győztesen.



Eredetileg a verseny három fordulóból áll: egy online feltöltésből, ahol internetes felületre tölthetik fel a pályázók munkáikat. Választhattak a Program 8 régiójából, szakértő zsűrink pedig kiválasztotta a területileg legjobbnak ítélt csapatokat.

Ezt követte volna egy regionális forduló, személyes találkozó az első öt legjobb csapattal, ahol egy prezentáció keretében bemutathatták volna a projektet, de sajnos a fennálló vírushelyzet miatt más megoldást kellett keresni. A verseny szervezői azonban nem szerették volna cserben hagyni a fiatalokat, ha már annyi munkát és energiát fordítottak a feladatok kidolgozására, így a régiónként legtöbb pontot elért csapat automatikusan a döntőbe jutott.

A végső megmérettetés ezúttal online formában zajlott, és a körülmények ellenére kifejezetten színvonalasra, értékesre sikerült. Minden csapat tisztességgel felkészült, de egy percig sem volt kérdés, hogy a pécsi lányok nyerték a versenyt.



A három negyedik osztályos tanuló nem kisebb dolgot vállalt magára, mint Földünk megmentését. A verseny célja ugyanis az volt, hogy a gyerekek együtt dolgozzanak egy izgalmas projekten, melynek idén középpontjában a környezetvédelem állt. A felhívás negyedik osztályos, általános iskolás gyerekeket szólított meg az egész Kárpát-medencében, mely egy összetett, több tudományterületet felölelő tanulmányi csapatverseny. Olyan területek játékos feldolgozására került sor, amelyek az iskolai oktatásban kevésbé hangsúlyosak, emellett a kooperációs és kreatív készségeket is fejlesztenek. A környezetvédelmi akcióterv több részterület kidolgozásán keresztül került bemutatásra:



- a természettudományos kísérletekhez kapcsolódóan egy vízszűrő berendezést építettek



- a robotikai részfeladatban egy víz alatti szemétszedő robotot kellett programozni egy online felületen. A programozáshoz használt karaktereket is a csapattagok rajzolták.



- a jövő közlekedéséhez megépítették a „zöld autót", ami környezetbarát módon használható

- végül valamely találmányról egy bemutatkozó kisfilmet készítettek.



Támogatóinknak köszönhetően számos tárgynyereménnyel és élményprogrammal tudtuk jutalmazni döntőseink munkáját. Nyereményeik között szerepel az is, hogy felvételi eljárás nélkül kerültek be az MCC FIT Programjába, az ősszel induló, új évfolyamunkba.



De mi is az a FIT Program?



A Mathias Corvinus Collegium (MCC) 1996-ban jött létre, nyugat-európai mintára azzal a céllal, hogy a hagyományos oktatást kiegészítő, gazdagító képzést nyújtson kiemelkedően tehetséges egyetemista és középiskolás diákok számára. Ezek a képzések jelenleg budapesti központtal működnek, de pécsi középiskolák tanulói is rendszeres résztvevői a programnak, ahonnan egyenes út vezet az egyetemi képzésbe. Ha valakinek ilyen korú gyermeke (is) van, érdemes ezekben is gondolkodni, hiszen a FIT Programhoz hasonlóan kiegészíti az iskolai oktatást, megkönnyítheti a továbbtanulást.



A Fiatal Tehetség Program (FIT) felső tagozatos általános iskolásoknak nyújt képzést.

Pécsett öt éve, a Program indulása óta, felmenő rendszerben alakultak az évfolyamok.

Oktatási tevékenységünkben kiemelten fontos az egyén fejlődése, tehetségének kibontakoztatása, mindez úgy, hogy olyan élménypedagógiai eszközökkel, módszerekkel dolgoznak oktatóink, amelyek tantermi körülmények között nehezebben valósíthatóak meg. Nálunk tényleg élmény a tanulás! A kurzusokat olyan szakemberek vezetik, akik az elméleti és gyakorlati jártasságon túl oktatói tapasztalattal is rendelkeznek, értenek a korosztály nyelvén, megfelelően tudnak kommunikálni a gyerekekkel, hozzájuk igazítják a képzések tematikáját. Havonta 1-2 kontaktalkalmat szervezünk, amelyet otthon, önállóan végezhető e-learning anyagok egészítenek ki. Így a FIT diákoknak nem újdonság a digitális tanulás, mostanság sok visszajelzést kapunk szüleiktől is, hogy mennyire megkönnyítette az átállást az, hogy már rendelkeztek ez irányú tapasztalattal.

Elektronikus tananyagaink rendszerezik és bővítik a kurzuson elhangzottakat, oktatóvideókkal kísért ismeretekkel, játékos feladatok megoldásával azonnali visszajelzést kapnak a gyerekek. Fejlődésüket oktatóink személyre szabott, részletes értékelése teszi nyomon követhetővé.





Oktatási programunk hétvégi képzési alkalmakból áll, szombatonként egész napos foglalkozást tartunk diákjainknak. A helyi központok működtetését, vezetését, a kurzusok szervezését régióvezetők és régiókoordinátorok látják el, Pécsett Vatiné Kis-Tar Edit és Czigler Edina személyében. A regionális vonatkozású tevékenységek hozzánk tartoznak, illetve egyfajta mentorként követjük végig a gyerekek fejlődését, segítjük őket tehetségük kibontakoztatásában. Munkánkat Medek Anita, régióasszisztens segíti.

A hozzánk járó diákoknak lehetőségük van ingyenes, beszédközpontú angol oktatáson is részt venni, ahol angol tanárunk, Domonkos István az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciákat játékos, a tanulók életkori és nyelvi szintjéhez igazodva fejleszti. Az angol oktatás az aktuális helyzetben is folyamatos, online oktatás keretén belül zajlik.

Jelenleg hét városban működik képzési központunk, Pécsett a belváros szívében. Minden központ korszerű oktatási berendezéssel rendelkezik, emellett tükrözi az ott dolgozók és a helyi FIT diákok személyiségét is.