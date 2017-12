Pécsett lép fel a Budapest Bár a turnéja során

A Budapest Bár fennállásának 10. évfordulóját tízkoncertes sorozattal ünnepelte tavaly, az idei évet pedig tízállomásos after party turnéval kezdik. A zenekar ezúttal Budapest hangulatát hozza Pécsre.

Az Itt van a város turné célja, hogy Farkas Róbert és csapata egy estére összehozza az egész várost, miközben bemutatják legújabb dalaikat is, melyeket a főváros ihletett. A kétórás koncerten fellép a Budapest Bár zenekar, valamint Behumi Dóri, Németh Juci, Frenk, Keleti András, Kollár-Klemencz László és Szűcs Krisztián.

A zenekar 2017 decemberében ünnepelte 10. születésnapját - ebből az alkalomból összegeztek és megújultak: Best of lemezükkel összefoglalták a múltat, és megszületett Budapest című, új hangvételű lemezük. A pécsi koncert múlt és jövő elegye, egy új év lendületével!

A novemberben megjelent Budapest című lemez nemcsak azért különleges, mert szinte minden dal a fővárosról szól, hanem azért is, mert a számos feldolgozás után túlsúlyba kerültek az új, saját dalok - ezekből is mutatnak jó néhányat Pécsett, de válogatnak régi kedvencekből is.

A Budapest Bár a szívbemarkoló és szívderítő dalok cigányzenei feldolgozásaival vált Magyarország egyik legnépszerűbb zenekarává. Az együttes varázslatos vonzerejét a kitűnő zenészeknek és a magyar rockzene kultikus énekeseinek köszönheti. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt Budapest Bár tizenegy énekessel, teljesen egyedi felállásban működik - talán épp ezért lett mára a legkeresettebb koncertzenekar, fesztiválok és nagyszínpadok rendszeres fellépője.

A Budapest Bár védjegyévé vált egyedi stílus gyökerei az 1920-as, 1930-as évekbeli, budapesti kávéházak világáig nyúlik vissza. Az ismert és kedvelt dalokat cigányzenei alapokon, jazz, pop, rock, klezmer és számos zenei műfaji elemmel ötvözve értelmezik újra - ezzel megteremtve egy új zenei irányzat, a gypsy lounge alapjait.

A Budapest Bárt vezetőjének és alapítójának, Farkas Róbertnek eredeti szándéka pontosan az volt, hogy új lendületet adjon a kávéházi cigányzene műfajának, életben tartva és megújítva a régi hagyományokat. A zenekarnak köszönhetően rég elfeledett dallamok váltak újra a köztudat, és a fiatalok kultúrájának részévé. Számos régi dalt leporoltak, elfeledetteket élesztettek újra, közismerteket öltöztettek új köntösbe, az utóbbi időben pedig számos új dalt is írtak. Korok, kultúrák, stílusok és korosztályok találkoznak a produkcióban - talán ezért is szeretik fiatalok és idősebbek egyaránt az együttest, amely mára többgenerációs kedvenccé vált.

A Budapest Bár zenekar:

Farkas Róbert (hegedű, gitár)

Farkas Mihály (cimbalom)

Ökrös Károly (harmonika, zongora)

Farkas Richárd (bőgő)

Kisvári Ferenc (dob)

Énekesek: Behumi Dóri, Németh Juci, Frenk, Keleti András,

Kollár-Klemencz László és Szűcs Krisztián