Pécsett is megnézhetjük Roger Waters új koncertfilmjét

A világpremierrel egy időben, október 2-án érkezik a magyar mozikba Roger Waters új koncertfilmje. Az Us + Them anyagát a Pink Floyd egykori basszusgitáros-dalszerzőjének sikeres, tavaly májusban Budapestet is érintő turnéján rögzítették.

Az Us + Them Budapesten a Corvin Mozi, az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Pólus Mozi és a Csepeli Kultik mozi vetíti, emellett többek között Debrecenben, Pécsett, Szombathelyen, Kecskeméten és Szolnokon is látható lesz - közölte a forgalmazó Pannonia Entertainment hétfőn az MTI-vel.



Roger Waters 156 állomásos Us + Them című turnéja bejárta Európát, Ausztráliát, Latin- és Észak-Amerikát. A Pink Floyd egyik alapító tagja és zenekara összesen több mint kétmillió ember előtt zenélt, felidézve zenekari és szólópályafutása legjelentősebb dalait. A turné és az arról készült film erőteljes üzenetet hordoz az emberi jogokról, a szabadságról és a szeretetről.



A koncertsorozat amszterdami állomásán rögzített, több mint kétórás koncertfilmben - amelyen a 2014-es A Fal után Waters ismét Sean Evans rendezővel dolgozott együtt - elhangzanak a Pink Floyd legmeghatározóbb albumai, a Dark Side of the Moon, a Wish You Were Here, az Animals és az idén 40 éves The Wall legismertebb dalai. Ezen kívül hallhatóak számok Waters legutóbbi, 2017-es Is This The Life We Really Want? című albumáról, amely 25 év után az első szólólemeze volt.



A közlemény kiemeli: Roger Waters élő fellépései monumentális, minden érzékre ható élményt nyújtanak, amelyet a legmodernebb audiovizuális technika és a négyutas (quad) koncerthangzás egészít ki. "Roger volt az, aki a kora hetvenes évektől kezdve megújította és valódi színházzá tette a stadionok és arénák színpadait. Az Us + Them turné során is a térhangzás és a vizuális technológiák által kínált lehetőségeket feszegette, a szeretet és emberiesség üzenetét is közvetítve a közönség felé" - fogalmazott Mark Fenwick, a zenész menedzsere.



A 76 éves Roger Waters 1965-ben alapító tagja volt a Pink Floydnak, amely a pszichedelikus rock legfontosabb együttese lett az évek során. A basszusgitáros-énekes 1985-ben feloszlatta a csapatot, ezután jogvita kezdődött közte és a többi tag között a név használatáért; a Pink Floydot végül David Gilmour gitáros, Nick Mason dobos és Richard Wright billentyűs vitte tovább. Ők és Waters egyetlen alkalommal, 2005 júliusában álltak újra össze a londoni Live 8 koncerten.

Az induláskor meghatározó tag, Syd Barrett 2006-ban, Wright 2008 szeptemberében hunyt el.



Waters szólópályafutása során négy stúdiólemezt és egy operaalbumot készített.